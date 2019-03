Aunque la tecnología favorece muchos aspectos de la vida diaria en algunos casos depende de la población el darle un buen uso, pues ante hechos de inseguridad que se presentan hay quienes se acercan para tomar fotos o grabar, lo que sólo los pone en riesgo, reconoció Benito García Luna, director de Policía en Ixhuatlancillo.





Recordó que esta corporación ha llevado a las escuelas pláticas sobre prevención del delito, donde también se les hacen algunas recomendaciones sobre cómo actuar en una situación de riesgo.

“Por ejemplo en caso de una balacera, qué hay que hacer: primero alejarse de las ventanas porque tienen vidrio; segundo, tirarse al suelo boca abajo y cuando haya pasado el peligro se pueden levantar, y esto es en donde quiera que se encuentren”, mencionó.

Además, abundó, se les comenta que si saben de una situación de riesgo deben evitar acercarse para no ser alcanzados por algún proyectil, pero también porque no deben entorpecer la labor de los policías.

Mencionó que no falta gente que “quiera ir a ver y no sólo a ver, sino que quieren estar tomando fotografías o videos para pasarlo a la gente que conocen, pero no se dan cuenta que se están exponiendo por algo que no vale la pena”.

Agregó que otra recomendación que se hace sobre todo a menores, pero también a jóvenes y adultos, es que si los llama una persona extraña a pedirles una dirección, que les digan que mejor le pregunten a un policía y que no se acerquen.

Lo importante en todos los casos, destacó, es resguardarse y cuidarse para evitar algún problema mayor.

Recordó que además de ello en este municipio se ha trabajado para cambiar la imagen del policía y que la gente lo vea como un amigo, no como enemigo, sino además alguien que los puede orientar.

Agregó que hay señoras que se acercan y les dicen “oiga, qué puedo hacer, mi marido me pegó, y se les explica que deben acudir a la Fiscalía a poner denuncia, porque ahí ya no puede intervenir la policía porque no hay flagrancia”.