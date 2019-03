El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel García González, consideró que si en Xalapa se hubieran colocado y estuvieran funcionando las mil cámaras de videovigilancia que se anunciaron en la pasada administración, la inseguridad no estaría en estos niveles.





Para el líder empresarial, la corrupción en el sistema de videovigilancia ha afectado a la población xalapeña más de lo que se piensa, pues esas cámaras funcionan como inhibidoras del delito.

“Las cámara sí inhiben (la delincuencia), si ven una cámara los delincuentes le piensa dos veces; cuesta más trabajo porque te están viendo”, apuntó.

Por esa razón llamó a las autoridades a dar con los responsables de esa simulación, aunque reconoció que las cámaras por sí solas no podrían solucionar el problema de inseguridad pues se requiere de una estrategia integral.

“Habían dicho que había mil y tantas cámaras de videovigilancia en Xalapa y yo no las he visto. Parece que todo pasa para que no pase nada. Vamos a hacer un exhorto para que en todo lo que se haya simulado encuentren a los culpables y a los que causaron un daño”.

Apuntó que el Gobierno del Estado podría tomar recomendaciones de China para establecer una estrategia contra la inseguridad pues refirió que en el país asiático no solamente se han llenado de cámaras sus ciudades, “sino que lo han acompañado de un esfuerzo para conocer cómo operan las bandas delincuenciales. China controla la violencia y el delito a través de las cámaras de videovigilancia. De nada sirve una cámara si no hay una estrategia”.