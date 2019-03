Tras ser absuelto por los delitos de homicidio e incitación a cometer un delito, el líder sindical Pascual Lagunes aseguró a los medios de comunicación que Miguel Ángel Yunes Linares es el responsable de su encarcelamiento.





El líder tamsero detalló que el exgoberador de Veracruz lo visitó para advertirle que si no se iba del país, a cualquier parte del mundo donde no hubiera ficha de Interpol, sería procesado, según Lagunes, por estorbar a sus intereses políticos, pues no sólo querían desaparecerlo de la jugada, sino del “mapa”.

“Estuvo hora y media conmigo en El Penalito y me dijo: ‘cabrón, te lo mandé a decir a través de las autoridades de México’ (...) y después un día antes de que me dictaran el auto de vinculación a proceso, me dijo ‘estás a tiempo cabrón, o si no, vas para adentro’ pero dije pasará lo que pase y sé que algún día voy a salir”.

Lagunes Ochoa aseguró que Yunes Linares le explicó que había platicado con autoridades federales y por ello le daba esa oportunidad.

Además, dijo contar con pruebas de esa visita, pues Rosario Gayot Lara, la directora en ese momento de El Penalito de Veracruz, estuvo cerca de ellos. “Tengo manera, y cuentos de compañeros que lo vieron entrar”.

Señalado por la muerte de dos obreros del bando “disidente” de Tamsa, en un enfrentamiento contra militantes del sindicato que aún encabeza, Pascual Lagunes se dijo feliz de obtener su libertad y se dijo víctima de Yunes Linares y la Fiscalía encabezada por Jorge Winckler Ortiz, que, criticó, formuló su caso con base en señalamientos infames y de manera perversa.

Por lo tanto, añadió, la Fiscalía de Jorge Winckler Ortiz fue exhibida como una fabricadora de delincuentes y de adiestrar testigos falsos para imputar a inocentes.

Ahora, el líder dijo que regresará a atender a sus sindicalizados, y posteriormente analizará si presentará denuncias.

