¿Llevas un tiempo buscando departamento o casa en la enorme Ciudad de México y no has tenido ninguna suerte? No podemos culparte: encontrar la vivienda de tus sueños en una ciudad que cada día crece más y más no es una tarea para nada fácil. Con mucha frecuencia, los departamentos y casas que están a la venta o para rentar suelen ser viejos o carecen de los servicios básicos que necesitamos para tener una vida cómoda. O quizá el problema reside en que no tenemos tiempo suficiente para ir a visitar departamentos que nunca sabemos si nos terminarán de convencer o si el paseo ha sido una pérdida de tiempo.





Sin embargo, ante esta situación, la tecnología, como siempre, ha venido a resolver nuestros problemas: si estás buscando un departamento funcional en un desarrollo moderno, internet tiene la clave. Por ejemplo, los principales desarrollos de Quiero Casa te pueden ayudar a ajustar más los términos de tu búsqueda y dar con ese departamento con el que tanto tiempo llevas soñando. Además, utilizar una plataforma inmobliaria en internet es la manera más eficaz para ahorrar muchísimo tiempo que, de otra forma, perderíamos. Puedes echarle un ojo a todos los desarrollos que se encuentran en su base de datos, compararlos y, una vez elegidos los mejores, aventurarte a inspecconarlos. Pero quizá te estás preguntando, ¿cuáles son los aspectos más importantes a la hora de comprar o rentar un departamento en un desarrollo?

1. Ubicación

El lugar donde se encuentre el desarrollo es uno de los aspectos más importantes. Antes de lanzarte a comprar un departamento sin meditarlo demasiado, ten en cuenta que ese hogar será el lugar al que tengas que volver siempre al final del día y, como tal, debe estar en una colonia que te guste y, además, estar bien conectado a las líneas de transporte que más uses y necesites (para ir al trabajo o a cualquier otro sitio). Fíjate también en la cantidad de servicios que se encuentran cerca del departamento. Seguro que no quieres terminar tomando el transporte público o el carro para ir incluso al supermercado, ¿verdad?

2. Presupuesto









Es muy importante que te fijes un presupuesto que no haga temblar a tu propio banco. Sé relalista y decídete a visitar departamentos que solo se ajustan a tu situación económica. De nada sirve visitar un departamento que está muy por encima de tus posibilidades si sabes que no lo vas a poder adquirir o si, por otro lado, decides comprarlo, y luego tienes problemas para llegar a fin de mes.

3. Ten paciencia

La paciencia es la madre de todas las ciencias. Eso es lo que se suele decir. No te estreses si no consigues dar con tu departamento soñado en poco tiempo, en una ciudad tan grande y caótica como CDMX lo raro sería que lo encontraras de la noche a la mañana. Ármate de paciencia y no te decidas a comprar algo que no te contenta al 100%. Elegir un hogar no es algo que se pueda hacer a la ligera y... como también se suele decir, Roma no se construyó en un día.