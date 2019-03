El Instituto Mexicano del Seguro Social ocupa el primer lugar en quejas ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz con 50.2 por ciento de las quejas ante el organismo público descentralizado.





Le siguen los Servicios Estatales de Salud (20.2%), el sector privado (18.9%), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (5.8%), Petróleos Mexicanos (2.1%) y otros (2.9%).

El comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, Víctor Hugo Domínguez Reboredo, especificó que los servicios involucrados son principalmente traumatología, cirugías, y ginecología y obstetricia.

“La número uno es de traumatología, que ocupa el 20 por ciento; cirugía con el 17 por ciento, ginecología y obstetricia con el 15 por ciento, medicina general con 11 por ciento y urgencias médicas con 9 por ciento”.

“A lo mejor será porque tiene mayor población, no porque esté mal ahí, es la del IMSS con un 50 por ciento de casos, luego Sesver, luego el sector privado y luego las del ISSSTE”, dijo en entrevista con el diario Imagen de Veracruz”.

Los dictámenes llegan principalmente de la Procuraduría de Justicia Estatal (14%), contralorías locales (13%), Comisiones de Derechos Humanos (12%), Procuraduría General de la República (11%), y otras dependencias (11%).

A pesar de que en todo 2018 el OPD logró concluir 898 de los 921 asuntos recibidos, es necesario –enfatizó el doctor Víctor Hugo Domínguez Reboredo- desconcentrar la atención de la Codamever y ponerla al alcance de todos.

Crearán filiales

“Este es el único lugar que tenemos en el estado de Veracruz, entonces queremos desconcentrar, queremos crear “filiales”, principalmente en Río Blanco porque le queda toda la sierra de Zongolica, Coatzacoalcos porque abarcamos todo el Sur, Poza Rica porque abarcamos toda la sierra de Huayacocotla, y Xalapa que abarcamos todo el Centro.

“Estamos en trámite para hacer un convenio de colaboración con Sesver y podamos usar el mismo personal de Sesver y las mismas instalaciones dentro del hospital para que la gente no tenga que ir a otro lugar.

Lenguas indígenas

Sobre todo de aquella población que se ubica en zonas serranas donde su lengua natal no es el idioma español, y que habla alguna de las 12 lenguas que se pueden detectar en una comunidad.

“A veces el médico no tiene el traductor, como ocurre en Papantla, Zongolica, Soteapan, que la gente la mayor parte no maneja bien el español, los síntomas no se los pueden traducir al español. Hemos visto en esas comunidades indígenas que se quejan principalmente de la falta de atención por la comunicación que hay entre el médico y el paciente.

“Estamos buscando el apoyo con algunas personas para que podamos mandar traductores para que conozca el médico lo que le está diciendo el paciente”, destacó.

El comisionado de la Codamever informó que entre 80 y 90 por ciento de las quejas llegan a una conciliación.

Una cifra no reconocida indica que el área médica ocupa el tercer lugar en quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Los médicos tenemos una alta incidencia en que se quejen por el mal trato que le damos a los usuarios, a veces por la saturación del hospital; de lo que más se quejan es del trato personal. Muchas veces lo que quieren es una disculpa o que les expliques. A veces sale un paciente de quirófano y el médico por su horario se va, viene otro médico, no le informa bien cómo salió de la operación, a veces están ya en su cama y el último que se entera es el familiar”.

Víctor Hugo Domínguez Reboredo aseguró que no están contra la comunidad médica pues buscan una conciliación entre los trabajadores del servicio de la salud y los pacientes.

RECUADRO

Quejas

50.2% IMSS

20.2% Servicios Estatales

18.9% sector privado

5.8% ISSSTE

2.1% Hospitales de Pemex

2.9% Otros