Soy Monarca del Patrón del “diablo”, aunque no lo crean él existe y me ha dado el poder para sanar a las personas que tienen maldad, por ello cada primer viernes de marzo en Catemaco, Veracruz, quienes lo idolatramos estamos presentes en los rituales que se hacen en su honor, pero en Nanchital lo celebraremos el segundo viernes de marzo, y ahí haremos sacrificios de animales y algunos pactos.





En un templo pintado de color negro con rojo, con poca luz son atendidas decenas de personas provenientes de Veracruz, Tabasco, Chiapas y otras partes del país, ciudadanos que han solicitado la intercepción del monarca Mateo Solís Domínguez, el cual lleva 40 años trabajando con satanás a quien le llama patrón.

“Le voy a explicar, un Monarca es la persona que nace en los días de semana santa y esta no puede hacer pacto con el patrón, solo será su amigo, y eso le permite hablar espiritualmente, las cosas sobrenaturales existen, yo le he pedido algunas cosas y el me las ha cumplido”.

La ceremonia llamada misa negra se realizará el segundo viernes de marzo minutos antes de la media noche, en el bulevar Santa Elena de esta ciudad, donde Mateo Solís, espera que estén presentes los adoradores de su patrón, y a quienes gusten acompañarlos, recomendándoles que pueden llevarle flores, ofrendas, para solicitar amor, dinero, protección, pero esto lo harán en el cuarto obscuro donde él se encuentra porque no le gusta la luz.

“En la celebración realizaremos la elaboración de la estrella de David, el sacrificios de animales negros a los cuales llamamos ofrendas, ya que a él le gusta, próximamente realizaremos un túnel para crear un recinto debajo de la tierra, pero voy a decirles que a pesar de lo que hago creo en Dios”, comentó el monarca.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de efectuar una entrevista con un siervo del patrón, a quién escribiremos brevemente ya que se trata de un hombre de aproximadamente 57 años, sus ojos grandes con un brillo en su mirada que de inmediato atrae la atención de quien tiene la oportunidad de dialogar con él, aunque es un poco reservado desde un principio dejó en claro que no quería ser gravado por una cámara, mucho menos que se tomaran gráficas, ya que tiene permitido la luz, mucho menos darse a conocer.

-Hola mi nombre es José, ¿qué es lo que desean saber?, lo que ustedes pregunten con la intercepción del patrón se les doy las respuestas, déjenme decirles que nosotros antes de que ustedes llegaran, estamos informados de su visita, pregunten lo que desean saber.

“Cuando era niño, el patrón se me aparecía, durante muchos años me rehusé porque tenía un trabajo fijo, sin embargo por cuestiones personales tomé la decisión de hacer el pactó con él, al no encontrar la cura de mi enfermedad que era cáncer de estómago, yo estoy consciente que cuando cumpla los noventa años de edad voy a morir, porque hice el pacto elaborado en un pergamino virgen con sangre en la cueva de Catemaco”.

Los rituales se hacen para agradecerle a él, los favores, las cosas que han porque él es quien domina la tierra, quienes hemos tenido el contacto con el patrón estamos conscientes que da y quita, pero tu alma le pertenece, concluyó el siervo.