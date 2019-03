La falta de aplicación de multas tanto por las autoridades de Tránsito como de las de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ha propiciado que los automovilistas no cumplan con la verificación vehicular.

Oscar Rodríguez López, encargado del centro de verificación vehicular TX02, consideró que la apatía de la población en acudir a efectuar este procedimiento, dos los obligatorios al año, se ha generado porque no se aplican las multas correspondientes.

"Lamentablemente, los automovilistas aprovechan que el costo por este tipo de requisito no incrementa por no hacerlo en el plazo establecido, aunado que no hay operativos en los que sean detenidos por no cumplir ", indicó.

Otro de los factores por el que no se efectúa la verificación en algunos casos es porque las unidades ya no pasan la revisión y deben de estar fuera de circulación, pero también de manera contraste se presentan algunas situaciones en los vehículos nuevos, al considerar los dueños que está revisión no es indispensable.

En cuestión de abasto de hologramas aseguró que se cuenta con el suficiente para la demanda que se pueda presentar, ante la constante dotación que les hace entrega el Gobierno de Veracruz.