El Servicio Nacional de Empleo (SNE), región sur, a diario recibe más de 20 a 30 personas discapacitadas buscando empleo, sin embargo son pocas las empresas que cuentan con vacantes para brindar trabajo, informó Grecia Cruz, coordinadora regional de la dependencia.





“Contamos con el programa Abriendo Espacios que ahorita es la bolsa de empleo de personas con discapacidad y estamos buscando convenios para que haya la inclusión laboral para las personas con diferentes padecimientos y coadyuvar con otras estancias de capacitación y puedan ingresarse a un campo laboral, pues por el momento son muy, muy bajas las personas a las que hemos colocado en trabajos”, manifestó.

Indicó que son más jóvenes con discapacidades motrices, visuales causadas por enfermedades, así como minusválidos, y personas de la tercera edad los que acuden a buscar un trabajo diaria a las instalaciones del SNE, ubicadas en la zona Centro, de esta ciudad.

“Diario tenemos una demanda de más de 20 a 30 personas con discapacidad que llegan a ingresar su perfil laboral porque no tienen empleo, entre ellas las personas adultas que oscilan entre los 60 y 70 años los cuales quizás no pueden moverse pero necesitan trabajar, quizás no tienen la movilidad de sus piernas pero tienen el ímpetu de seguir buscado su sustento”, expresó.

Es debido al problema ya mencionado que en la actualidad están realizando pláticas con los centros de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de cada municipio, ya que tienen contemplado hacer un censo con personas mayores a 55 años para incluirlos en pequeñas bolsas de trabajo.









“Esto se hace en colaboración con los DIF de los 31 municipios que le atañen a esta coordinación, pues reconozco que tenemos un campo laboral muy estrecho, debido igual al poco empleo que hay en la ciudad, sin embargo, estamos en la mejor disposición de crear los espacios con las empresas que quieren incluir a personas con discapacidad”, aseveró.

Recordó que dentro de la Lay Federal de trabajo un tres por ciento de una plantilla laboral de 250 personas debe ser personas con alguna discapacidad, hecho que muchas veces no respeta.

“Hay algunas empresas que manejan varas franquicias en todo el país que están en la mejor disposición de integra a personas con algún problema, y que incluso ya tienen personas laborando, el problema es que son pocas las empresas en Coatzacoalcos que se prestan a la inclusión y buscamos que sean más de 10 espacios dentro de cada trabajo”, enfatizó.