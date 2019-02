Cuauhtémoc López Bantelo, agente municipal de Mundo Nuevo, declaró que continúan en la lucha de que Braskem Idesa reconstruya la carretera de ambos accesos que destruyeron desde el pasado 2012, misma que se ubica cerca del Puente que dirige al Complejo Morelos, ya que es un peligro para los habitantes, pues han sido víctimas de asaltos.





“El año pasado hablamos vía telefónica con personal de la empresa y nos habían comentado que tenían un acuerdo con gobierno del estado en el que se habían comprometido a construir la carretera que ellos mismos destruyeron, y solicite me fuera entregado el acuerdo por oficio, el cual aparentemente no está firmado, ya que no me lo dieron, y sólo fue verbal”, informó.

Ante esto comentó buscan el diálogo con el nuevo gobierno para poder hacer el compromiso formal de reparar la arteria que dañaron.

“Ahorita las cosas cambian porque ya hay otro gobierno y podemos ver si con aquel llegaron a un acuerdo pues vaya si no fue oficial, pues hacer uso del principio de derecho, ya que nosotros somos los afectados”, recalcó.

Explicó que dicha vialidad afectada fue construida como una ruta alterna o vía rápida de escape, ya que no contaban con ninguna salida; y fue cuando Braskem inició en el 2012 la construcción de su empresa que comenzaron a transitar muchas unidades pesadas, por lo que la destruyeron en su totalidad.









“La gente que pasa por ahí debe hacer alto total, e incluso hay una parte por la que no se puede pasar y deben subir el puente, regresar en ‘U’ y es algo muy temerario; además son las dos entradas las que quedaron totalmente destrozadas abarcando cerca de un kilometro lo afectado ”, expresó.

AFECTACIONES

Refirió que debido a que es una carretera federal han registrado desde atropellamientos, robos, y asaltos, y aunque no tienen un número exacto, en la agencia municipal él mismo atendido a un par de personas que le han expuesto las situaciones a als que se enfrentan.

“Oficialmente tengo un par de familias que fueron tratados de asaltar lo que es un peligro constante porque se da a eso; pero al final del día se ha hecho un llamado a los tres niveles de gobierno a quienes ya se les hizo llegar la petición de apoyo porque esto es algo importante para la congregación”, remató.