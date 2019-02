El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se habilitarán caminos del norte de Veracruz y reconoció que la entidad, junto con los Estados de Baja California, Guanajuato, Jalisco y Guerrero, es en donde está “más desatada” la violencia.





En el caso concreto de la entidad veracruzana, cuestionado por los linchamientos en el municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, el mandatario federal dijo que con la aprobación de la Guardia Nacional se reforzarán dichos municipios alejados.

“La Guardia Nacional va a estar en la Sierra de Zongolica, va a estar en Tlapa, Guerrero, en La Montaña; va a estar en Chilapa, desde luego en Acapulco, va a estar en Tijuana, va a estar en todo el país.

“Es que no se atendió el problema de la inseguridad, no había elementos; se usaba al Ejército, se usaba a la Marina; pero no para garantizar la seguridad, sino para operativos especiales en contra del crimen”, argumentó López Obrador

Añadió que lo primero es atender las causas, para que haya trabajo, bienestar y que se atienda a los jóvenes.









“Pero ya en el terreno de la acción es el que tengamos presencia para que la población esté protegida, que no haya homicidios, que no haya robos, que no haya secuestros. Ese es el enfoque y solamente se puede lograr si tenemos elementos en todas las regiones del país, pero hay lugares en donde no existe presencia de ninguna corporación”, observó.

Destacó que ante las deficiencias de los elementos estatales y municipales la Guardia Nacional “va a ayudar mucho”.

¿Es una solución, presidente?, cuestionó un reportero veracruzano.

“Sí, la solución es que no haya pobreza, la solución es que haya trabajo, haya bienestar y se atienda a los jóvenes. La paz es fruto de la justicia. Esa es la solución”, respondió López Obrador.

Además, en cuanto a los proyectos de infraestructura que se contemplan para Veracruz como construir y reconstruir todos los caminos del norte.

“Son de los caminos más abandonados de México; pero de años, o sea, los caminos de Tempoal, de Pánuco, llenos de baches, todo el norte de Veracruz. Ahora, hay una partida especial para arreglar esos caminos.

“En el sur de Veracruz se va mejorar el Puerto de Coatzacoalcos. Es parte del desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se va a rehabilitar la refinería de Minatitlán. En el caso de Veracruz como en Chiapas cerca de 200 mil hectáreas de árboles frutales, maderables”, añadió el presidente.