El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares dejó el estado de Veracruz en “foco rojo” por inseguridad; una dependencia desmantelada, totalmente descuidada y con un pésimo nivel, pues se operaba como sí se tratara de una institución de nivel municipal, reveló el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado en entrevista Exclusiva para el Corporativo Imagen del Golfo, quien apuntó que a todo ello se suma el desinterés que ha existido en los últimos 8 años por emprender acciones que permitan disminuir los índices de violencia; no había rumbo aquí. La inacción sin duda -revela- agudizó el problema. Esos que no hicieron nada ahora nos critican dice.





El abogado, con posgrados y especialidades en el nuevo sistema de justicia penal y con experiencia laboran en temas de seguridad y procuración de justicia, revela lo difícil que ha sido arrancar con tantas carencias y en un estado abandonado, donde 5 carteles se disputan el territorio; quizás un aspecto que le ha hecho mucho daño a Seguridad Pública en la entidad, precisa, es que sinnúmero de exfuncionarios han sido políticos y es ahí donde los avances no fluyen, toda vez que la política no se lleva con la seguridad, pues asevera que, en éste rubro no se negocia. La inseguridad simple y sencillamente se combate.

Para citar un ejemplo del fatal desmantelamiento, precisa que, de un parque vehicular de 2 mil unidades, se encontró que solamente funcionaban, al primero de diciembre, 700 de estas y se recibió un número de elementos de seguridad bastante raquítico; de ahí que, una de sus prioridades es contar con un mayor número de elementos, por lo que, en marzo se iniciaría la primera generación de la actual administración, de donde se reclutará a cerca de 500 policías. “La idea es que cada año se gradúen cerca de mil”.









“Es muy poca la gente que tenemos. Estamos haciendo muchos esfuerzos” dice un secretario que, por sus raíces norteñas, se muestra sincero y directo en su hablar. Pide a los veracruzanos confianza y refiere, que la seguridad habrá de mejorar, más aún con el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien por ahora ha enviado 450 elementos de refuerzo, a la zona Sur de la entidad, donde la sociedad pedía redoblar acciones.

De ahí que, Maldonado pidió a los veracruzanos su voto de confianza, “se devolverá la paz a Veracruz; les pedimos el voto de confianza hacia nosotros, estamos trabajado 24 horas al día, vamos a devolverle la paz a Veracruz, pero hay que combatir años de rezago, abandono y desinterés”.

En su lenguaje se percibe sus conocimientos en temas de seguridad y jerarquiza aspectos importantes como el papel que juegan los policías en el nuevo sistema de justicia penal, aunque lamentablemente dice, quienes se fueron no capacitaron, no invirtieron el dinero para preparar a los policías en acciones como “control de detención” y otras medidas que han permitido que una mala aprehensión conlleva a la liberación de un presunto culpable. Aquí considera habrá también que emprender acciones urgentes.

Cámaras de videovigilancia

Hugo Gutiérrez relata al equipo de Imagen el Golfo que, aunque el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció la instalación de 6 mil 500 cámaras, de ese total únicamente funcionan 1 mil 300; en la capital del estado están funcionando apenas cerca de 150 cámaras de video vigilancia de las mil 600 que se instalaron. Se trató de un fraude pues se “invirtieron” 700 millones de pesos por equipo inservible o que no se instaló.

Revela que, tras el dictamen realizado durante diciembre pasado, una de las principales observaciones fue la deficiencia de las cámaras, así como los vehículos que no se encontraron y el personal que aparecía en la plantilla y no fue posible identificar. Todo ello se denunciará formalmente.

“En este momento lo que estamos haciendo es elaborar las denuncias y las querellas para quien resulte responsable. Estamos cotizando con diversas empresas para que nos pongan a funcionar las cámaras porque no vamos a esperar hasta que se resuelvan los juicios porque puede llevar muchísimo tiempo y nosotros tenemos que ponerlas a funcionar y posiblemente aumentarlas”, añadió.

En su opinión se requieren muchísimas más cámaras que 6 mil 500. Por ello, buscarán que cada año haya mil 500 cámaras más, hasta completar los seis años del actual gobierno.

Deficiencias

Para el funcionario la falta de elementos y equipamientos ha implicado que el arranque del gobierno esté siendo complejo, aunque destacó que ello no ha impedido que se deje de trabajar y afortunadamente, la relación con la Federación, dijo, ha permitido reforzar la vigilancia en algunas zonas de la entidad.

Al momento se encuentran elementos de la Marina, la Policía Federal y el Ejército en municipios como Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan quienes han brindado un apoyo importante al estado, añadió.

No se debe politizar la seguridad

El secretario de Seguridad Pública aseveró que la política no puede intervenir en materia de seguridad por lo que ha mantenido una relación institucional con el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz.

“Yo con Jorge tengo una relación institucional, él representa a la Fiscalía y tiene que existir un trabajo coordinado para lograr avances en ésta materia; sea Jorge o cualquier otra persona. Sería muy difícil si no existiera esa coordinación”, dijo.

En el estado hay cinco grupos del crimen organizado y uno de éstos depende de otro que operan en el municipio de Pánuco; sin embargo, el que ha tomado mayor fuerza en los últimos años ha sido el Nueva Generación, explicó. Las detenciones entonces realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública, han atacado a varios de estos.

Exámenes de control

En estos dos meses y medio de administración, entre personal administrativo y operativo han sido dados de baja 160 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 900 más se encuentran en investigación.

Lo anterior se debe a deficiencias en el control de confianza, quejas en asuntos internos, renuncias voluntarias porque “cuando ven que vas con todo ellos solos se van”.

-¿Ninguno ha sido por estar involucrado con la delincuencia organizada?

-Hasta ahorita, no. Es muy poco el tiempo para involucrarnos o hacer la investigación para decir eso, pero muchos de los que se fueron algo tenían que ver.

Respecto al proyecto del Botón de Pánico que ayudaría a que los comercios que sean víctimas de algún delito pudieran pedir ayuda a la SSP dijo que están analizando la posibilidad de implementarlo pues nunca se aterrizó.

“Es un proyecto que vamos a retomar en la próxima reunión para ver qué tan conveniente sería, pero fue un proyecto que nunca se realizó y estamos viendo si en esta ocasión lo podemos realizar en ciertos lugares”, dijo.

Mujeres y seguridad

El secretario de Seguridad dio a conocer que están trabajando en un censo y protocolo para los comercios de la ciudad que se sumaron a la iniciativa “Te Ayudamos a Llegar a Casa Segura” que busca que sea personal confiable quien reciba a las mujeres que están en una situación de riesgo y sepa qué hacer. Ese trabajo lo están aterrizando junto con los empresarios y el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

En el caso del programa Mujer Segura en el Transporte Público se analizará darle seguimiento además de que ya hay varios conductores que están capacitados “y varias rutas de camiones y taxis, ya saben cómo actuar cuando traen algún problema y vamos a darle seguimiento a ese problema”.

Familias de policías caídos

El funcionario dio a conocer que, como parte de las acciones para incentivar a las policías, a partir del 1 de enero, éstos recibieron un incremento salarial de cerca del 10 por ciento y la idea es que suba paulatinamente en esta administración, dijo.

Además, están trabajando para que las viudas de los 43 elementos de seguridad caídos desde hace dos administraciones, reciban las viviendas y becas para sus hijos que por ley les corresponde y con lo que no se ha cumplido por años. La anterior administración quedo a deber 40 casas a igual número de familias que perdieron a su ser querido en cumplimiento de su deber. Es lamentable, dijo, la desatención y el olvido hacia las víctimas indirectas de policías caídos.

“Hablé con el gobernador y estamos viendo la manera de responder por ello. Es importante que ellos vean que si algún día llegamos a faltar nuestra familia va a estar bien”, añadió.