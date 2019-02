Debido a los incrementos desmedidos en el diesel, transportistas necesitan aumentar sus tarifas, ya que los precios actualmente no les permiten generar un recurso para el mantenimiento de las unidades, indicó Alfredo García, representante de la línea Cerritos.





“La verdad es que es una situación terrible; tuvimos una reunión a nivel estado y todo el estado y el país están colapsados en cuestión de transporte porque es nuestra materia prima para poder trabajar y es muy fuerte la problemática”, expuso.

El transportista señaló que con el aumento del combustible todo se incrementa, como son todos los insumos relacionados, desde llantas y refacciones, que es para ellos algo primordial para mantener en buen estado las unidades.

Mencionó que las autoridades habían señalado que iba a bajar el precio del combustible," pero a la fecha no se ve" y aseguró que no saben qué es lo que va a pasar, si finalmente todo quedará en un engaño o las cosas no están saliendo como lo planearon.

Reconoció que mientras el gobierno no autorice un incremento a las tarifas ellos no lo pueden hacer, y también la sociedad está muy desgastada y se molesta cuando oye hablar de este tema, pero los transportistas no tienen cómo subsistir.









“Las masas que volcaron su voto en este nuevo gobierno a veces están muy alteradas y cualquier movimiento que se haga las hace estallar y ellos, haciendo sus movimientos, les van a hacer caso y eso también es preocupante”, mencionó.

García señaló que lo que han hecho hasta ahora es tomar las medidas necesarias para sobrevivir, tratando de recortar gastos, aunque es complicado pues también representa que no pueden invertir, pues de lo contrario se quedan sin ganancia.