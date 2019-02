Aunque el tema de quitar subsidios a las estancias infantiles de Sedesol ha “levantado ámpula” entre algunos sectores, la verdad es que aquellas son sólo un negocio de particulares en donde ni siquiera se podían constatar sus condiciones pues se amparaban para no ser verificadas, señaló Odelín Hernández Lara, extitular de Regulación Sanitaria en la zona de Córdoba.





“Me parece atinada la medida que tomaron porque la verdad ese es sólo un negocio de particulares, cuando fui coordinador de Regulación Sanitaria esos establecimientos no permitían verificación porque obviamente no cumplían con lo que exigían las normas 032 y 004 del 2010 del Reglamento de Salud en materia de Servicio y Atención Médica, y esto lo digo porque las guarderías del IMSS cumplen con ciertos parámetros, pero las estancias infantiles no”, sostuvo.

Hernández Lara mencionó que esos lugares están instalados en casas particulares, donde a veces no hay baños separados para los niños, no hay estancias de áreas de juegos y el agua, que es de vital importancia, a veces no está debidamente tratada.

Comentó que en Córdoba pasó en varias ocasiones que se encontró que el agua que usaban no era clorada o bien que tenía una mínima dosis, lo que representaba un factor de riesgo e incluso las condiciones higiénicas en sí no eran las adecuadas para tener ahí a varios niños.

Mencionó que también ocurría que no había un control de que acudieran los niños que tenían registrados, pero sí recibían el recurso completo como si todos los menores acudieran.









“Esas estancias infantiles no se deben revisar, protestan por todo, por lo que considero que es mejor que el recurso lo reciban las mamás”, insistió.