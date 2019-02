Margarita Clara Gonzales esposa del señor Mauricio Marquez Hernández, con número de afiliación 6785698635 IM 69 Ord, paciente con amputación de pierna, diabético e hipertenso, denunció el peligro y las negligencias a las que su pareja ha sido expuesta cuando viene a sus tratamientos a la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 36, Hermenegildo J. Aldana de Coatzacoalcos.





“El día de hoy (viernes) nos trasladaron desde Agua Dulce al hospital 36, la ambulancia venía fallando con un fuerte olor a gasolina, a dos cuadras de llegar se descompuso la ambulancia, ahí lo bajaron a él y a otro paciente, mi esposo tiene un amputación de hace menos de un mes en la pierna izquierda y trae un yaga en el pie derecho, y bajo el sol los arrastraron en camillas hasta llegar al hospital”, expresó.

Clara Gonzales agregó que esta no ha sido la primera ocasión en la que padecen problemas para el traslado, aunado a las incomodidades en las que viaja su esposo cada tercer día.

“Yo tengo cuatro meses viajando con mi esposo, padeciendo que no hay ambulancia, que tarden en llevarnos más de ocho horas para que nos trasladen a nuestros domicilios y vamos con otro paciente de las Choapas, ambos van en pésimas condiciones”, agregó.

Pese a las innumerables al director del hospital Vivas Castillo y al encargado de servicios generales, Sergio Vela Prieto estos han hecho caso omiso.

Otra de las afectadas es la señora Eloísa del Consuelo Sandoval esposa del paciente Mario Domínguez Flores, quien padece fractura de Cadera, también manifestó la misma situación ya que ambos pacientes comparten la ambulancia y dificultades.

“Debido a una caída se fracturó la cadera y no puede caminar pero la verdad ha sido desgastante solicitar la ambulancia porque o no hay, no tiene combustible o está descompuesta, nunca llegamos a tiempo ya sea para la cita o a nuestros domicilios”, dijo Consuelo Sandoval.

Ante este problema los afectados solicitaron que las autoridades del sector salud de Orizaba realicen una inspección en la clínica de Coatzacoalcos para que le den solución a esta critica problemática.