Elvia Velasco Martínez, originaria de Cosoleacaque, manifestó que desde octubre del 2018, no cuenta el Hospital Regional ‘Valentín Gómez Farías’, con la medicina Risperidona, misma que requiere su hijo quien padece de esquizofrenia, debido al desabasto de medicamentos que continúa habiendo en los hospitales.





La tutora quien dijo ser madre soltera, fue encontrada pidiendo apoyo económico sobre la avenida Hidalgo, entre Galeana y Bravo, ya que por la falta de la medicina ella tiene que juntar dinero para poder comprarlo, pues de lo contrario su pequeño, Luis Enrique Rodrigo Velasco de 11 años, se pone agresivo y teme atente contra su propia vida.

“Yo he buscado el recurso con mis propios medios y con lo que reúno le compro una cajita; yo no puedo trabajar porque tengo que verlo a él y a mi otra hija, y es en ratos que salgo para pedir una ayuda, pues el medicamento de patente cuesta mil 69 pesos, y en genéricos 826 pesos y en el Comunitario nos dice que no es su culpa, sino por el desabasto de medicamentos, que si hay mucho”, expresó.

Contó que su hijo desde los seis meses a los 2 años comenzó a convulsionarse, y a decir por su entonces medico neurólogo, Norberto Luna López, le quedaron secuelas como la falta del habla, así como otros causados por su problema psicológico que sufre.

“Cuando no tiene los medicamentos él se pone muy agresivo, se altera, y por lo mismo desde hace 4 años lo pasaron a psiquiatría, ya que se jala su cabello y se va a la calle y no está estable; en el nosocomio de acá solo me dan para controlar la epilepsia, pero el que le hace falta es el Risperidona y es el que no hay, desde hace aproximadamente cinco meses”, aseveró.









Reconoció que también por ser una persona de escasos recursos a tomado la opción de salir a pedir apoyo, y cada que acude a Coatzacoalcos a verificar si hay medicamento aprovecha hacerlo; incluso contó que los conductores de urbanos al saber su situación no le cobran el pasaje, pues tampoco tiene para venir.

“Hay chóferes amables que a veces si me traen sin pagar y luego pido para regresar también y comprar, pues igual me preocupa la situación de mi niño porque Dios no lo quiera la responsabilidad cae sobre mí, si algo le llegará a pasar”, manifestó.

Por último refirió haber acudido a solicitar apoyo al Ayuntamiento de esta ciudad, sin embargo, nunca ha visto respuesta; pues en ocasiones a pedido traslado para traerlo a su cita o incluso apoyo monetario para costear la medicina.