El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, confirmó el plagio de una mujer el pasado miércoles en el centro histórico de la capital.





De acuerdo con información que ha trascendido a través de familiares incluso se solicitó un rescate por la víctima.

El secuestro fue reportado desde hace más de 12 horas por parte de los familiares de la víctima a través de las redes sociales; el munícipe señaló en entrevista: "No lo sé me están informando apenas (...); me informaron hace unos minutos”.

Cabe señalar que los familiares de Margarita "N" han solicitado el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero e incluso realizaron colecta, pues se sabe que los plagiarios ya solicitaron una suma de dinero por su rescate.

En otro tema, Rodríguez Herrero destacó que con la entrada de los 200 elementos de la Marina habrá más seguridad en Xalapa.

Refirió que se realizarán evaluaciones mensuales que permitirán conocer si hubo un repliegue de la delincuencia en la ciudad.

Confió que con la presencia de los elementos federales, estatales y municipales, se reduzca la incidencia delictiva que se ha incrementado en los últimos meses.

También pidió a la población no intimidarse ante la presencia de los elementos, quienes a partir de ahora realizarán rondines por toda la ciudad.

"La Marina es un equipo muy profesional, un equipo honesto y comprometido con la seguridad de la ciudadanía, nuestra propia Policía Municipal estará acompañando, la gente debe sentirse segura", declaró el funcionario.