Cruz Azul no levanta en la presente temporada y tal como lo había dicho el técnico, Pedro Caixinha, están atravesando su peor momento. No pudieron imponerse a los Alebrijes y los celestes consumaron su primer fracaso del Clausura 2019, al quedar eliminados de la Copa MX, al caer a manos de la escuadra oaxaqueña, que se llevó la victoria por 1-0 y con ella el pase a los octavos de final de la competencia.





El conjunto cementero, hasta ayer vigente monarca de este certamen, trató de imponer condiciones, pero si de algo ha carecido en la presente temporada es de efectividad al momento de ofender, situación que se hizo evidente anoche en el Azteca, que registró poco más de 3,500 personas en sus tribunas.

Elías Hernández reapareció, luego de perderse los dos últimos partidos de Liga, y en el partido que se jugaban todo en la Copa, fue un hombre importante para La Máquina; al minuto 22 remató desde fuera del área y el balón fue apenas desviado por el portero Luis Robles, de Alebrijes, pero el empeño que mostró el mediocampista no fue suficiente para levantar el andar de todo el equipo.

Al inicio del segundo tiempo, Julio César Domínguez llegó por la banda derecha, metió un centro que remató Orbelín Pineda y angustiosamente el balón pegó en el travesaño.

Todo se puso a favor de la escuadra visitante al minuto 67, ya que Renato Román recibió el esférico en el área celeste, se acomodó y remató para vencer a Guillermo Allison, poniendo el 1-0 y encaminando la victoria para los de Oaxaca. La ineficacia celeste se mantuvo y los locales quedaron eliminados de esta forma.

La escuadra cementera se quedó con cuatro puntos como último lugar del Grupo 5, por debajo de León (5) y Alebrijes (7).