Por la falta de médicos y aparatos para hacer estudios en las Unidades Médicas Rurales (UMR) del Valle de Uxpanapa, los habitantes son trasladados al hospital regional ‘Valentín Gómez Farías’ en Coatzacoalcos, donde se les atiende a pesar de la misma necesidad de doctores especialistas como nefrólogo y medicamentos.





Un caso es el de Francisca Lucas Pacheco, originaria del municipio, quien desde hace 3 años lucha con su enfermedad de insuficiencia renal, misma por la que es atendida en el hospital de esta ciudad, ya que tiene que hacerse hemodiálisis tres veces por semana; lo que le implica separarse de sus dos hijos, y gastar fuertes sumas económicas por su estancia en la posada Belé AC.

“Allá no hay médicos, no hay medicinas y por eso nos mandaron para acá, incluso a todas las personas con problemas fuertes de salud también los trasfieren a otros lados, porque todo está demasiado abandonado”, expresó.

Otra situación a la que se enfrentan son los gastos económicos que implica viajar desde su municipio, pues tan sólo en pasaje de ida y regreso desembolsan alrededor de 300 pesos, y por la estancia en la posada son 30 pesos diarios.

“Mi esposo se dedica al campo ganado 120 pesos al día y pues no nos alcanza por eso se fue y me quedó acá yo sola acudiendo a mis sesiones; además dejó a mis hijos uno de 7 años y otro de 13 años, cosa que me duele porque nadie quisiera dejar a sus hijos, a veces ya no deseo seguir con el tratamiento porque no hay dinero y aparte dejó mucho tiempo a mis niños hasta ahorita no los he visto por el gasto que implica”, contó.









FALTA DE NEFRÓLOGO

Aunado a lo costoso que implica llegar al hospital comunitario de este puerto, los pacientes también afrontan la misma situación de desabasto de medicamentos y la necesidad de médicos especialistas.

“El doctor me dijo que quizás me quiten una sesión de hemodiálisis aunque por la falta de nefróloga no han podido valorar mis últimos estudios, ya que desde el año pasado se ha visto esta situación en el Comunitario”, reveló.

MÉDICOS PASANTES

Por otra parte, Pedro Miguel Pérez, es un habitante de la localidad de Nuevo Cantón, del poblado Siete, del Uxpanapa, quien reconoció que pese a que la clínica con la que cuentan tiene una buena infraestructura carecen de doctores medicamentos y aparatos.

“Está muy bonita la clínica hasta el lujo se ve, pero solo está así de lujo, porque no hay muchos aparatos, mi esposa Laura Félix Martínez, de 53 años requiere diferentes estudios por que tiene caída la vejiga y por eso nos mandaron a Coatzacoalcos; el viajar hasta acá entre los dos fueron mil 200 pesos sin contar el gasto de la comida y el pago en la posada, como dos mil pesos por cada vuelta que hemos dado, siendo esta la tercera vez, así que van seis mil pesos”, precisó.

Finalmente pidió a las autoridades correspondientes la contratación de más médicos y subsanar las necesidades que hay en los centros de salud de la localidad.

“Que sean doctores titulados y no sólo de contrato como los que están, pues no hay médicos de base, y esperemos que el actual gobierno del estado nos tome en cuenta, es lo que pedimos”, concluyó.

EL COMUNITARIO NO SE SALVA

Pese a ser un hospital que brinda atención a toda la región sur de Veracruz, los pobladores que llegan de otros municipios por una atención medica de calidad, también se han encontrado con la falta de vitaminas, y el funcionamiento de aparatos de Rayos ‘X’, entre otras carencias.

En el caso de la señora Francisca, acusó que aunado a todos los gastos que le implican su enfermedad, ha tenido que gastar comprando vitaminas, ya que desde hace días no se las brindan en la institución médica de esta localidad.

“Fui hace ocho días y no hubo mis vitaminas, luego otra vez y mejor tuve que comprarlas, ahí también hay mucha falta de medicamentos”, remató.