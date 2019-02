El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que el penal de las Islas Marías deja de ser prisión y 200 presos serán liberados, en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.





Vamos a informar sobre una decisión que hemos tomado, considero importante, llena de simbolismo. Hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión la isla madre, la Isla María. Es un penal que data de la época de Porfirio Díaz, 1905, y pues es la historia de castigos, de tortura de represión a lo largo de más de un siglo”, afirmó.

El mandatario afirmó que serán liberados 200 presos.

Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad, vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales y cárceles cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van a ser reubicados”.

López Obrador dijo que no se descarta la posibilidad de reducir penas en algunos de los privados de su libertad en Islas Marías.









No descartamos la posibilidad de reducción de penas en general. No se trata de presos vamos a decir, peligrosos, hay ya también un trabajo que han venido haciendo para la reducción de penas, hay actividad cultural, artística, productiva, tienen por ejemplo grajas para la producción de camarón, talleres de pintura, hay muralismo. Ayer escuchamos a un pianista extraordinario, que un proceso de reinserción, es tomar en cuenta todo eso, es la instrucción que tienen los responsables, desde luego en el marco de la ley, pero sí podemos nosotros reducir penas y reubicarlos en sus estados”.

López Obrador señaló que en esa isla en un tiempo se buscó la readaptación mediante el trabajo, la educación el bienestar cuando estuvo a cargo de ese penal el general Francisco J. Mújica de 1928 y se avanzó mucho para la readaptación social, pero luego volvió a ser un “penal infame”.

Ahí estuvo preso José Revueltas en dos ocasiones. Esa fue la inspiración para escribir esa gran novela ‘Muros de Agua’ que publicó por primera vez en 1941. Ha sido un penal de castigo y violación de Derechos Humanos. El último motín se presentó en el 2003 porque se sobrepobló la isla con 8 mil reclusos”.

El penal será convertido en un centro de recreación para niños y niñas donde a través de campamentos se informe su historia.

La isla se va a convertir en un Centro para las Artes y la Cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa zona, de esa isla y de otras que están a su alrededor, la Isla Magdalena, Cleofas es uno de lo lugares más bellos. Va a ser una isla para los niños y jóvenes, se harán campamentos para ir a conocer la historia de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo. No olvidemos que uno de los dirigentes más importantes de nuestro tiempo Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión y la mayor parte de ese tiempo en un isla como esta Isla María.

El presidente insistió en que será una isla para la recreación y para el disfrute y amor de la naturaleza.

La pista a la isla madre solo permite el arribo de aviones de hélice, de modo que, son propios para 40 personas cuando mucho o en promedio. Es una posibilidad que puedan ir estudiantes, hay que ver sui de primaria con sus padres, secundaria, preparatoria, buscar un mecanismo que las escuelas particulares, donde se tiene posibilidades, puedan pagar una cantidad que permita estando ellos conscientes los niños y padres, que permita apoyar a niños de escuelas públicas para que no se les cobre a los de escuelas públicas, buscando ese equilibrio, lo otro es viajar en avión comercial a Mazatlán y en barco hacer la travesía a la isla”

AMLO dijo que posteriormente se dará a conocer si habrá viajes para que los estudiantes puedan visitarla, pero que la Secretaría del Medio Ambiente y la de Marina cuentan con al menos dos aviones con esas características y tienen también un barco.

Muy pronto vamos a empezar a que se visiten las islas, desde luego va a ver un proceso de reconstrucción porque fue muy afectada con el huracán, se va a mejorar mucho y pronto, yo espero que este mismo año, empiecen los campamentos para ir allá y estamos pensando en adultos mayores, en ancianos respetables que puedan estar allá. Hay instalaciones que se van a utilizar y desde luego se quiere mantener todo lo histórico para que haya también la enseñanza sobre lo que eran las prisiones anteriormente”.

AMLO insistió que ya habrá más ese tipo de castigo y que los seres humanos, aunque unos piense distinto, no son malos por naturaleza, sino que las circunstancias lo han llevado a tomar el camino de las conductas antisociales.

Si tenemos una sociedad mejor, no habrá necesidad de cárceles. Tenemos que tener más escuelas, menos cárceles, por eso ayer viajamos a las Islas Marías, me acompañaron el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, la secretaria de Medio Ambiente y me acompañó el secretario de Turismo, el responsable del Sistema Penitenciario, el subsecretario de Gobernación, encargado de Derechos Humanos y los gobernadores de Nayarit y Sinaloa.

El mandatario posteriormente firmó el decreto.