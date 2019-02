Desde hace cinco años la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) adeuda salarios de varios maestros de distintos municipios, afirmó la secretaria de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la región IV, María Alicia García Rodríguez.

Los adeudos datan desde el año 2014 al 2016, y corresponden a docentes que cubrieron plazas magisteriales de manera temporal en escuelas de preescolar y primarias, pero que jamás percibieron sus sueldos. Hay otros casos de profesores de nuevo ingreso que también les suspendieron sus pagos mientras les resuelven la renovación de sus contratos.

Este trámite lo deben realizar cada seis meses, mientras tanto, los educadores no perciben su nómina hasta que tengan su nueva contratación. "Sus pagos tardan porque les están cortando de manera constante y eso merma la economía de nuestros compañeros".

Además algunos maestros siguen endeudados con instituciones financieras a pesar de que la SEV les descontó vía nómina, pero los recursos económicos jamás llegaron a las empresas bancarias, situación que mantiene bajo incertidumbre a los trabajadores de la educación.

"Tenemos muchos problemas de pago en el estado. Hay compañeros que cubrieron interinatos que no se les ha pagado o no se les pagó en los tiempos que lo cubrieron. Seguimos teniendo adeudos con algunas entidades financieras por parte de los compañeros que ya se les descontó pero el dinero no se ha retribuido a la empresa", expuso la líder del SNTE de la sección 32.

Sin embargo, María Alicia García Rodríguez aseguró que algunos casos ya los resolvieron, pero muchos otros continúan en proceso de aclaración y solución, ya que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz lo atienden de forma individual.