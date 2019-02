Taxistas y concesionarios, solicitaron al gobierno estatal, impida la entrada del servicio Uber a territorio veracruzano, debido que representa pérdidas incuantificables para “para los trabajadores del volante”.





Uber, es una empresa que proporciona a sus clientes, vehículos de transporte con conductor, la cual es solicitada a través de una aplicación de celular y el pago se realiza a través de una tarjeta de débito o crédito.

Al respecto, el maestro Gerónimo Rodríguez Zarate, coordinador del Movimiento Nacional del Transporte Multimodal en la zona sur del estado, explicó que en caso de autorizarse el servicio de Uber, provocaría no solo una “competencias desleal”, sino el desplazamientos de miles de ruleteros.

Por esa razón, aseguró que se encuentran organizándose diversos grupos de taxistas, para formar un frente común y defender su trabajo, debido que no permitirán que les quiten el sustento de sus familias, por esa razón, incluso piden la intervención de la Comisión interamericana de Derechos Humanos.

El entrevistado, sostuvo que los conductores de Uber, a diferencia de los taxistas, no cuenta con seguro de cobertura amplia y no están registrados en ningún padrón, por lo que el usuario está en riesgo, al desconocerse a qué tipo de auto suben, una condición perfecta, para que se pueda cometer cualquier tipo de ilícito dentro del vehículo particular.









Agregó que al no tener control sobre quienes prestan el servicio en esos vehículos, es motivo para que se cometan cualquier tipo de abusos, tal como ya se encuentra documentado en otros estados de la república, donde opera esa misma forma de transporte.

Rodríguez Zarate, pidió a la ciudanía a no dejarse engañar, debido que actualmente, los taxistas y unidades están empadronados, por lo que la autoridad no solo de tránsito, sino de Seguridad Pública del Estado, conoce quien maneja cada taxi.

“Pedimos al gobierno del estado, que no avale la entrada de Uber a Veracruz, es injusto que los Uber no paguen nada, mientras que los taxistas pagamos el seguro de cobertura amplia de casi 16 mil pesos, verificación, derecho vehicular, revista, tarjetón, capacitación de manejo de los choferes”, sostuvo el entrevistado.

Y agregó: “Estamos seguros, estamos convencidos que nos defenderemos, vamos a pelear nuestra única fuente de trabajo que tenemos, nos defenderemos incluso con la propia vida si es necesario, ya no nos vamos a dejar de más abusos”, sostuvo, Rodríguez Zarate.