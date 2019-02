El ambiente cálido en Veracruz podría extenderse hasta el próximo martes en el sur de la entidad.





Así lo informó el subcoordinador de Pronóstico Estacional y Meteorológico de la Secretaría de Protección Civil (SPC), Federico Acevedo Rosas.

Añadió que el calor extremo se sentirá con mayor intensidad este sábado y aún más el domingo, sobre todo en la zona sur.

Acevedo Rosas dijo que no es normal que durante la temporada invernal se dé una ola de calor, señalando que la ausencia de lluvias y bajas temperaturas es consecuencia del cambio climático.

“Esto no debería ocurrir, esto es anormal. Estamos en invierno todavía, hay que tomar consciencia que lo que está ocurriendo no debería tenemos contentos. Esto tampoco es tiempo bueno, cuando en el invierno se da una ola de calor no es bueno”, reiteró.









De acuerdo con el aviso especial emitido por la SPC, este sábado las temperaturas en el norte veracruzano estarán entre los 30 y 35 grados centígrados y en domingo entre 32 y 36 grados; en la Región Montañosa entre los 30-33 el día sábado y 33-37 durante el domingo.

En el Valle de Perote se sentirán entre 24 y 28 grados y de 26 a 30 grados las próximas 24 y 48 horas; en la Costa Central se esperan entre 34 y 37 grados este sábado y de 35 a 38 grados el domingo; finalmente, al sur se percibirán de 35 a 39 grados durante el sábado y hasta el domingo.