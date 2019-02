Dado que su sueldo no es mayor a los 100 mil pesos, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, dijo que su salario no tuvo reducción.





Explicó que su percepción salarial no es mayor al del Presidente Andrés Manuel López Obrador aunque sí al del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Así, se negó a dar el monto total de su sueldo pues aseguró que está en el "tabulador" que está por aprobar el INE y se limitó a decir que es menor a los 100 mil pesos.

“Nosotros no nos bajamos el salario porque no hay necesidad, no hay quien gane más de 108 mil pesos, entonces no tenemos ningún problema”, apuntó.

Al cuestionarle si era mayor a los 75 mil pesos que gana el gobernador del estado, apuntó que es una cantidad aproximada.

El funcionario refirió que la mayoría del personal tiene un ingreso muy inferior a eso y sostuvo que sus esfuerzos van dirigidos en reducir el uso de papelería, viáticos y hacer más uso de la comunicación electrónica.

"A nosotros no nos rige el ámbito local, nos rige el ámbito nacional. El grueso de nuestra plantilla tiene un ingreso muy inferior a eso por eso es que no se está tocando la plantilla", abundó.

Cervantes Martínez señaló que nunca han tenido "lujos ni excesos", por lo que cuando salen a comisión hacen uso de los vehículos del Instituto.