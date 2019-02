La dirección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano está acéfala desde el último día de noviembre de 2018 y, aunque hay un encargado, es urgente el nombramiento en este organismo federal.

Virgilio Arenas Fuentes, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana dijo que desde entonces no se toman decisiones importantes al respecto de la poligonal en resguardo.

“Es muy importante que ya se designe una autoridad al frente del Parque porque quedó vacante, no hay nadie, no hay un director todavía, es un encargado de oficina. Y es muy importante porque ya no hay reuniones y hay muchas cosas que analizar”, destacó el investigador de la Universidad Veracruzana.

Arenas Fuentes informó que desde que quedó acéfalo el cargo en Veracruz no se han celebrado reuniones de Consejo.

Han pasado 76 días y en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano continúan esperando que se realice el nombramiento del director para poder desahogar las reuniones y los puntos de acuerdo para la conservación del área natural protegida.

“Han pasado seis, ocho meses que yo recuerde y la verdad es que no hay juntas, no tenemos reuniones del Consejo, y no se toman las decisiones adecuadas en cuanto al manejo del Parque”, añadió el integrante del Consejo Consultivo del organismo federal.

En el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano se realizan reuniones dos veces al año, como mínimo, en las que se desahogan temas de interés para la conservación de la poligonal.

Sin embargo, para Arenas Fuentes es necesario que esta sea evaluada nuevamente pues su decreto de protección está mal de origen.