Esta es la historia de dos chicas que se enamoraron una de la otra, de dos seres humanos que decidieron hacer una vida juntas bajo las leyes del hombre, de dos guerreras que se enfrentaron a una tormenta de críticas, pero que nada pudo empañar su felicidad.





Marisela Acosta Coello de 33 años, licenciada en Negocios internacionales y Luisa María Salomón de 28 años, licenciada en administración de empresas, ambas oriundas de Coatzacoalcos, unieron sus vidas hace un año y medio convirtiéndose en el primer matrimonio igualitario de la ciudad, que actualmente viven plenamente felices y en armonía.

Este 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, las jóvenes compartieron con los lectores del Diario del Istmo su relación como pareja, como amigas, los roles que ejercen, pero sobre todo la gran lección de vida que les dejó el haber tomado esta decisión.

“Hace aproximadamente tres años que nos conocimos, todo fue por Facebook, empezamos a salir, nuestra primera cita fue en un billar, ese día fue algo raro o cosa del destino… estaba muy lleno y en lo que decidimos esperar platicamos, pero todo fue en plan de amigas, después de ese día empezó el gusto”, recordó Luisa María.

En ese proceso ninguna de la dos se encontraba en alguna relación, por lo que no hubo impedimento para que amabas siguieran frecuentándose.

“Éramos solteras, disponibles para ese entonces, estuvimos saliendo dos meses, ya nos conocíamos, ambas queríamos ser novias, pero ninguna de las dos se decidía, el Día del Niño la invité a Sixflags siendo sólo amigas, y aunque me daban miedo los juegos me armé de valor y en un juego le pregunté que si quería ser mi novia y me respondió que sí”, agregó Marisela.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

Aunque ambas eran mayores de edad e independientes, el darle a conocer esta noticia a sus padres no fue nada fácil, principalmente para Luisa María ya que nunca pensó enamorarse de alguien de su mismo sexo y mucho menos darle esta noticia a sus padres, quienes siempre han sido muy conservadores.

“La verdad es que mi papá es algo mayor, para él es algo nuevo y le cuesta aceptarlo y mamá piensa como él, para mi demás familia no y todo mundo sabe, yo se las presenté y ellos entendieron”, agregó Luisa.

En el caso de Marisela desde pequeña siempre mostró su preferencia sexual y fue respetada por sus padres y sus hermanos, tomando esta noticia de la mejor manera.

¿Cómo fue que decidieron casarse?

La decisión de casarse fue por mutuo acuerdo, desde que se conocieron se dieron cuenta de que sus planes de vida eran los mismos y que ambas entendían que querían estar juntas para toda la vida.

“Decidimos casarnos porque ambas compaginamos en nuestros sueños, cuando éramos novias hablábamos de que queríamos casarnos y tener hijos, formar una familia y no ser como las parejas del mismo sexo que no quieren comprometerse y fue cuando decidimos casarnos”, platicaron las chicas.

LAS CRÍTICAS NO SE HICIERON ESPERAR

Luego de haberse hecho público en redes sociales la pedida de mano y la noticia de que Marisela y Luisa serian el primer matrimonio igualitario en Coatzacoalcos al haber tramitado un amparo legal que les permitió solicitar su acta en el Registro Civil, las críticas positivas y negativas no se hicieron esperar.

“Como todos sabemos la sociedad no está al cien por ciento abierta a este tipo de temas, lamentablemente nos tocó escuchar muchas críticas negativas, pero decidimos no hacer caso y aprender a lidiar con eso, entendimos que es fácil atacar a través de la computadora, pero de nosotras depende si nos dañan o no”, explicaron.

CASARSE NO ES COMPLICADO

Marisela reconoció que las parejas homosexuales no están informadas del proceso que se debe seguir para poder casarse, añadiendo que éste es uno de los motivos por lo que optan por vivir en unión libre, aunado a que el trámite para solicitar el amparo puede costar desde los 15 mil hasta los 70 mil pesos.

DESEAN SER MADRES

Las jóvenes decidieron cumplir sus sueño de ser madres, por lo que ambas se embarazaran por el proceso In vitro, descartando momentáneamente la adopción.

“Siempre toda mi vida dije que yo quería tener, dos hijos uno mío y uno de mi esposa, ya fuimos a una clínica de fertilidad en Villahermosa ya nos informamos, nos trataron como cualquier pareja, por eso antes de hacer las cosas siempre es importante preguntar e informarnos”, detallaron.

Esta historia no sólo refleja el amor de la pareja, sino también es un ejemplo de perseverancia y valentía de cumplir con los sueños, de no limitarse por el miedo al qué dirán y de romper estereotipos en la sociedad.

Ambas viven un matrimonio en el que el respeto y la confianza son los pilares del hogar, y eso lo que desean enseñarles a sus futuros hijos, a quienes pretenden darle una vida como cualquier niño y vivir en un entorno familiar sano y lleno de amor.