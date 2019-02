El comentarista de ESPN, José Ramón Fernández se retractó de sus declaraciones de hace unos días cuando dijo que deberían regresar las camionetas blindadas a CU por la presencia de Nicolás Castillo ahora con la camiseta del América y de cara al duelo frente a Pumas que se celebrará este domingo al mediodía.





En el programa Los Capitanes, José Ramón ofreció disculpas a los americanistas que se sintieron agraviados: “Vamos Rebel con todo, que regresen las camionetas blindadas”, lo cual se hizo viral y en redes sociales lo acusaron de fomentar la violencia.

Por ello, este miércoles quiso remediar la situación: "Una disculpa pública a los seguidores americanistas, a la gente en Twitter, porque ayer en Picante yo dije que América deberían regresar a las camionetas blindadas cuando van a CU”.

"No, pueden ir con su camión, no hay ningún problema. Hemos hablado con la gente de la Rebel, la conocemos muy bien. La gente de la Rebel prepara una sorpresa para Nico Castillo, pero normal. Y no habrá ningún disturbio", abundó José Ramón Fernández.