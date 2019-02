La Central Mexicana Alcohólicos Anónimos (AA) ha detectado 30 casos de niños de hasta 8 años que se han enviciado con las bebidas alcohólicas, reveló el vicepresidente de este organismo Everardo Domínguez Landa.





Indicó que estas detecciones principalmente se han dado en las zonas rurales ubicadas a los alrededores de Coatzacoalcos, quienes se han integrado a las pláticas de autoayuda.

“Han llegado niños desde los 8 años, se da mucho en las zonas rurales que hay muchos niños que están tomando, a nuestra comunidad llegan personas de diversas edades”, comentó.

Destacó que uno de los factores principales ha sido la descomposición social y problemas familiares.

“El alejamiento de los padres, yo no me imagino llegar a mi casa besar a mis hijos y olerlos alcohol, esos hábitos de padres alejados que no se acercan no logran detectar cuando hay un problema”, comentó Domínguez Landa.

Finalmente agregó que el alcoholismo en las mujeres también continúa siendo un problema latente, sin embargo son pocas las féminas que se agrupan para sobrellevar esta adicción.

REALIZARÁN FORO DE ALCOHOLISMO

La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C, realizará el próximo 15 de febrero el Foro Sobre el Alcoholismo, bajo el lema ¡Alcohol No, Vida Si!..

El evento se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías.

“Se pretende transmitir un mensaje en donde se dé a conocer que el alcoholismo es una enfermedad, realizamos diferentes actividades en el año una de ellas es hacer estos foros dirigidos a profesionales para que hagan un panel y un vinculo con las personas que tienen este problema”, expresó el vicepresidente de este organismo Everardo Domínguez Landa.

Se impartirán varios temas como ¿Qué es y que ofrece la Central Mexicana de Servicios Generales De Alcohólicos Anónimos al problema de alcoholismo?, consecuencias, riesgos de trabajo a causa del alcohol y alcoholismo y espiritualidad.