Profesores que fueron despedidos injustificadamente por el ex representante sindical de la universidad, llevan cuatro años enfrentando el proceso legal en contra del sindicato y la UTSV, sin embargo esperan lograr la negociación con la Universidad Tecnológica.





“Hace cuatro años, por no estar de acuerdo con las determinaciones que tomaba el ex representante sindical Manuel Vázquez Briones, optamos por no adherirnos a su ideología y mediante un oficio pidió la destitución al sindicato, y posteriormente solicitó nuestro despido y la expulsión, al ex rector Edgar Toledo Matus, porque era su cláusula de exclusividad”, comentó Omar Carrasco, profesor despedido.

En ese entonces fueron despedidos 16 docentes entre ellos profesores de tiempo completo (PTC), pero como son docentes de confianza no fueron despedidos, mientras que los de asignatura aunque pertenecía a la agrupación sindical fueron despedidos.

“Estamos en la etapa de desahogo de pruebas, y hemos tenido ofrecimientos por parte de la Universidad a pesar de no ser la responsable que nos quedáramos sin empleo, pero sus propuestas están lejos a lo que por ley, nos corresponde, porque solicitamos el pago del tiempo caído y la reinstalación”, expreso el entrevistado.

Entre los demandantes se encuentran docentes con cerca de siete años de antigüedad y que muchos de ellos son personal fundador de la Máxima casa de estudios, por lo que esperan que durante las próximas audiencias logren llegar a un acuerdo.