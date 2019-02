Miguel Herrera criticó severamente el funcionamiento de su equipo después de caer humillantemente por marcador de 0-3 en el Estadio Azteca.





Para el entrenador del América, su equipo no mostró imaginación a la hora de intentar hacerle daño al León, equipo que, según Herrera, jamás estuvo en verdaderos aprietos.

“No jugamos a nada. No hicimos nada bien. Les facilitamos el juego al final del partido, ellos fueron prácticos y certeros, nosotros no. Las que tuvieron las metieron. Defensivamente los 11 no nos comportamos a la altura, regalamos espacios y ellos los aprovecharon bien para conseguir el resultado”, sostuvo el técnico emplumado posterior al choque de la Jornada 6.

Respecto a sus dos refuerzos, Nicolás Benedetti y Nicolás Castillo, el ‘Piojo’ afirmó que el ariete chileno todavía se encuentra lejos de su mejor forma física; sin embargo, adelantó que le seguirá dando minutos en aras de que retome su nivel.

“Nico (Castillo) bien, ahí va, se ahogó. Lo que buscamos es eso, que agarre ritmo de juego al igual que Benedetti, que vayan agarrando otra vez el nivel por el cual llegaron aquí. Solamente así, en juego”, finalizó.









De modo que Castillo podrá ver acción en el choque ante Pumas de la siguiente semana, y es que los 30 minutos que vio acción en el Coloso de Santa Úrsula se antojan insuficientes para conocer sus alcances.