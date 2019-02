El carnaval de Veracruz 2019 dejará una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos en el municipio de Boca del Río, informó el alcalde Humberto Alonso Morelli.





Especificó que hay una expectativa de ocupación hotelera de 100 por ciento para el fin de semana de la fiesta y 70 por ciento el resto de los días que esta dure. En el caso del sector restaurantero, Alonso Morelli especificó que en la cabecera municipal prevén un incremento de 70 por ciento en las ventas.

El presidente municipal de Boca del Río informó que durante el carnaval no permitirán que los visitantes acampen en la zona de boulevard ni en las playas.

“No vamos a permitir que se pernocte en las calles ni en las playas, consideramos que las playas y las vías públicas no son los lugares adecuados, no hay infraestructura para atender a los turistas, entonces no lo vamos a permitir este año tampoco”, señaló.

Este miércoles las autoridades presentaron el gran papaqui en la colonia Carranza del municipio de Boca del Río, para el que se prevé una asistencia de alrededor de cinco mil personas.









El 9 de febrero iniciará la fiesta a partir de las 6:00 de la tarde, con un recorrido por la calle graciano Sánchez desde la esquina con la calle 20 hasta Ejército Mexicano y de ahí de retorno.

Además de las batucadas y bastoneras, en este papaqui participarán cinco carros alegóricos y será cerrado con un baile popular. La madrina de este recorrido será la modelo y actriz Liliana Lago.

Este es el tercer año que el municipio de Boca del Río participa en la celebración del carnaval de Veracruz. Esta es la 95 edición de la fiesta.

El municipio tendrá 800 metros del recorrido de la fiesta y participará con dos carros alegóricos en los diversos paseos programados.