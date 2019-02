El delegado del transporte público en esta ciudad, Ramiro Alemán Valencia, confirma que no está autorizada la operación de unidades tipo “vam” en el transporte público, ya que la subdirección en el Estado dice que no va a autorizarlas y que no se está dando trámite a esa modalidad, promovida por un grupo de personas encabezadas por Jorge Alberto Montiel Ponce.





El funcionario expresó en una entrevista, que el estado es responsable de las concesiones y que las personas “no deben dejarse engañar”, porque en el reglamento de tránsito no se contempla esa modalidad de transporte, únicamente la modalidad de taxis y transporte urbano, así como camionetas mixtos-rurales en las comunidades.

Por otra parte, entre las actividades que la delegación de transporte viene realizando, comenta Alemán Valencia que “se realizan revisiones rutinarias para checar a taxistas y choferes de urbanos; que anden aseados y presten un buen servicio”, ya que se han dado muchas quejas de que los taxistas se comportan de forma muy grosera, como ha sido el caso de la unidad 1059.

Una de las anomalías que se vienen presentando entre el gremio del volante, es que hay taxis con número “duplicado”, derivado de un incompleto reordenamiento vehicular por parte del gobierno anterior.

En otro contexto dijo que a la delegación del transporte público “han llegado más refrendos, 2 mil 300, aunados a los que ya teníamos el año pasado, un promedio de 1 mil 200”.