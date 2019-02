El matrimonio formado por Segundo Solís Ruiz y María de Jesús Matías de la Cruz demanda apoyo del gobierno para la cirugía reconstructiva de su hija, quien resultó lesionada en un accidente carretero cuando viajaban en una unidad de Ómnibus Cristóbal Colón de Tonalá, Chiapas, a la Ciudad de México.

El padre de familia recordó que el viernes 25 de enero de este año por la madrugada salieron de Tonalá, en la costa del Pacífico, a bordo de un autobús de OCC hacia el Altiplano y horas después, antes de la caseta de cobro de Cosamaloapan, en territorio veracruzano, la unidad golpeó por la parte trasera a un tráiler que iba adelante, y se produjo el accidente.

“La parte del camión quedó toda destrozada. Nos sacudió el golpe un poco, íbamos a bajar, cuando nos dimos cuenta de que la parte de la puerta delantera no abría, quedó totalmente apachada. Nos gritaron los choferes que rompiéramos el vidrio de salida de emergencia.

Iba lleno el camión. La gente salió por la ventana, yo rompí el vidrio de salida de emergencia, me bajé y después nos bajamos todos, mi familia y las demás personas”, explicó Solís Ruiz.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal, así como paramédicos, y una ambulancia trasladó a Cosamaloapan a una hija del matrimonio, quien recibió severos golpes y fracturas en la cara.

Como en el hospital de ese municipio no podían tomar tomografía viajaron a la ciudad de Veracruz y en este puerto la obtuvieron en el Hospital Infantil. El resultado fue que su hija presenta 8 fracturas en la cara y aunque sigue estable sí está en peligro.

“Le van a poner diversas placas y tornillos en toda su cara para reconstruirle, eso cuesta 120 mil pesos. Estamos pidiendo que la empresa cubra esos gastos; tenemos hasta el 19 de febrero porque ese día la van a intervenir en cirugía, tenemos hasta el 19 de febrero para conseguir el dinero”, expresó el padre.

Aclaró que si no llevan el material requerido no habrá cirugía, y el Seguro Popular no lo cubre y no lo tienen en el hospital.

Añadió que al inicio la empresa de transporte de pasajeros se había comprometido a que la menor recibiría atención en el Hospital Español (Beneficencia Española) y a cubrir los gastos, pero después se retractó, alegando que no debieron salir del autobús accidentado.

Demandó apoyo de la ciudadanía y del gobierno del estado para que su hija no pierda la cirugía maxilofacial programada para el 19 de febrero, pues es el plazo límite que tienen para llevar los 120 mil pesos del costo.