El programa de Estancias infantiles está sujeto a revisión e incluso se podría cambiar para otorgar apoyos directos a mujeres trabajadoras.





Lo anterior lo dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina de este martes.

Hay que recordar que en total unos 30 mil niños veracruzanos son beneficiados con las 603 estancias que hay en el estado; no obstante el programa sufrió recortes en su presupuesto a nivel nacional para este 2019.

López Obrador dijo que se están revisando las condiciones en las que se encuentran estos espacios y que no ocurra otra tragedia como la de la guardería ABC en Sonora, la cual funcionaba bajo un esquema similar.

El mandatario señaló que este programa también se usaba con fines de promoción política, lo que no se permitirá en su gobierno.









Luego de que se cancelaron fondos de estancias infantiles, López Obrador consideró que detrás de las manifestaciones que han surgido están el PAN, así como la excandidata presidencial y actual senadora, Josefina Vázquez Mota.

El mandatario señaló que se buscará un mecanismo para apoyar a las madres, sobre todo las solteras, pero no en la forma en que lo hacía la extinta Sedesol que consistía en darles un apoyo a las familias para que sus hijos pudieran ir a las estancias.

“El gobierno en 2018 destinó más de tres mil millones de pesos con este propósito, lo primero que me preocupó fue la situación de las instancias infantiles porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas.

“Pero además tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio y la idea que tenemos es ayudar desde luego a las madres, sobre todo a las madres soleteras que no tienen a dónde dejar a sus niños y se van a trabajar”, explicó.

Reiteró que su administración no entregará apoyos sociales a intermediarios, apuntando que detrás de las protestas por el programa de Estancias Infantiles está la senadora Josefina Vázquez Mota.

“Le daban dinero a las organizaciones, pero la señora Josefina se vio involucrada en donde a una organización le entregaron recursos para defender a migrantes”.

Además, se refirió a las protestas de organizaciones campesinas, las cuales en gobiernos anteriores recibían recursos del gobierno.

“No les gusta el cambio pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones; los apoyos van directo a los beneficiarios, no van a haber intermediarios.

“Que nos amenazan que van a tomar las oficinas, que tomen todas las oficinas pero no vamos a ceder, se acaba la corrupción. Si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas o pasa por organizaciones no llega o llega muy poco porque hay piquete de ojo”, subrayó.