Entre los años 2011 y 2017 existen reintegros de recursos al erario público por el orden de los mil 617 millones 618 mil 850.72 pesos tras las acciones de revisión del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).





El auditor general del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, dijo que en los montos recuperados también se encuentran reintegros a cuentas bancarias equivalente a 13 millones 981 mil 733.54 pesos.

En su mensaje semanal informó que fue lanzada la versión ciudadana del Informe de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017.

Dicha plataforma concentra datos relevantes de la fiscalización a las cuentas públicas de ese año, correspondiente a los 343 entes públicos auditados.

Portilla Vásquez precisó que para esta revisión se tomaron muestras financieras que van del 63.20 por ciento al 80.72 por ciento de los ingresos del Gobierno del Estado y muestras técnicas del 86.80 por ciento de los recursos ejercidos en obra pública por éste.

Además se tomaron muestras financieras del 68.28 por ciento de los ingresos de los ayuntamientos y muestras técnicas del 64.91 por ciento de los recursos ejercidos en obra pública municipal.

Sobre las observaciones recurrentes en obras públicas, Lorenzo Antonio Portilla enumeró que se trataron de obras que se ejecutan sin contar con acreditaciones de las propiedades y/o predios, permisos, factibilidad y validación de proyectos de las dependencias normativas; falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como devengado y pagado.

Asimismo, con la ineficiente supervisión de los responsables en la ejecución de los trabajos; falta de expedientes técnicos unitarios de obras y servicios; obras no ejecutadas; obras con operación deficiente o falta de operación; obras ejecutadas que no cumplen con la elegibilidad del fondo, de acuerdo a sus lineamientos y trabajos pagados que no fueron devengados.