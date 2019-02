Unos nueve mil centroamericanos continúan estacados en Tapachula, estado mexicano de Chiapas, sin buenas condiciones de vida, y de ellos dos mil tienen su tarjeta de residencia, dijeron hoy autoridades locales.





Hay algunos que han expresado su interés de permanecer en el estado por tiempo indefinido a la espera de que se forme una caravana más numerosa para cruzar México rumbo a Estados Unidos, pero la mayoría ya se alista para salir de Chiapas con rumbo al norte.



Se espera que sean tres mil migrantes los que se enfilen a partir de hoy en busca del sueño americano y después se irán sumando otros.



El alcalde de Tapachula, Ã'scar Gurria Penagos, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipa, confirmaron que unos dos mil migrantes que ya cuentan con la tarjeta migratoria por razones humanitarias para transitar por el país o trabajar, salieron en caravana de Tapachula hacia el municipio de Huixtla.



Añadieron que el contingente busca seguir la ruta de las anteriores caravanas, pues su intención es llegar a la frontera norte de México para tratar de cruzar hacia Estados Unidos o buscar empleo en esa zona.



Los primeros grupos comenzaron a llegar a Huixtla, ubicado a 40 kilómetros de Tapachula, para pernoctar y luego seguir hacia el municipio de Mapastepec. Algunos llegaron caminando y otros de 'aventón' en vehículos o camiones.



El sacerdote Heyman Vázquez Medina, párroco de Huixtla y director del albergue llamado Nadie es extranjero, dijo que 'nadie les está dando ayuda humanitaria', por lo que hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que los atienda, pues 'no se trata sólo de que les den documentos y que se las arreglen solos'.



Dijo que los centroamericanos 'dicen que no tienen ni para comer, y si nadie los atiende se puede generar un desorden. Todos los que llegaron dicen que ya tienen su tarjeta migratoria, pero el gobierno tiene que ver qué van a comer porque no traen dinero'.



Expresó que según le han informado en Ciudad Hidalgo, fronteriza con Guatemala, permanecen alrededor de cuatro mil migrantes que supuestamente en los días próximos viajarán también al centro y norte del país.



El Instituto Nacional de Migración informó que hasta este sábado había entregado en total desde que comenzó el éxodo, 10 mil 231 tarjetas por razones humanitarias.