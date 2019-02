Al menos 589 migrantes decidieron detener su rumbo hacia Estados Unidos y permanecer en el albergue instalado en el estadio Jesús Martínez “Palillo” de la Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México.





El Instituto Nacional de Migración instaló oficinas móviles para realizar trámites de regularización y con ellos, brindar beneficios para acceder a servicios médicos, educativos y permisos laborales.

Tenemos al momento 490 solicitudes de visa humanitaria. Normalmente ese trámite dura 1 o 2 semanas. Sin embargo, en esta situación estamos acotando tiempos y se están entregando aproximadamente en 2 o 3 días”, dijo Oscar Rodríguez, delegado del INM.

Bélgica realizó su solicitud el marte, los encargados registraron sus datos, le tomaron foto, digitalizaron sus huellas y después compareció para detallar las razones por las que solicita residencia.

Este viernes, fue la primera en recibir la tarjeta de visitante en atención a la primera caravana de migrantes del 2019, con la que buscará obtener un empleo digno y así mejorar su calidad de vida.









“¿Y qué piensas a hacer ahora que la acabas de conseguir? No sé tal vez seguir más adelante, o tal vez probablemente quedarme en México”, comentó Bélgica, migrante de Honduras.

Jorge fue deportado a Guatemala, hace unas semanas estaba decidido a empezar de nuevo, para regresar a California donde se quedó su hijo y esposa, pero en México le ofrecen lo que no pudo obtener en el país del norte.

Ya estuve allá. No es el sueño americano el que uno piensa porque no es para toda la misma oportunidad de estar en Estados Unidos, a veces tienes un empleo con muy poco salario y no te alcanza a veces para ayudarle a tu familia que dejas atrás, y gracias a Dios haciendo cuentas lo que ganas allá y lo que vas a generar acá viene siendo un balance igual, entonces por mi parte me quedaré acá”, explicó Jorge, migrante de Guatemala.

Consiguió un empleo acorde a sus habilidades

Creo que voy a hacer un trabajo de electricista en Jalisco, pero el salario está bien, hay donde dormir, hay alojamiento más que todo y creo que hay dos tiempos de comida al día ¿mucho mejor que como estabas viviendo antes? Sí, mucho mejor”, aseguró Jorge, migrante de Guatemala.

La tarjeta de visitante por razones humanitarias es un documento con vigencia de un año que puede ampliarse 30 días antes de su vencimiento.