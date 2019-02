Tras ser desalojado de un inmueble donde mantenía un negocio comercial, el ex alcalde priista, Jesús Cuauhtémoc Cienfuegos Meraz mantiene en incertidumbre laboral a un promedio de 15 trabajadores del municipio de Papantla.



Ayer, jueves 31 de enero, fue desalojado del local que desde hace 70 años, utilizaba como sucursal de una distribuidora de materiales de construcción. Esto luego de perder un juicio que comenzó con la hipoteca del terreno que hasta esta fecha, presuntamente no pudo acreditar la titularidad.



Antes de salir y sacar sus productos, el ex presidente municipal advirtió que pugnarán con todo para recuperar ese edificio que presuntamente le pertenece a su familia, pero que les fue arrebatada de manera injusta y arbitraria por el señor Orlando Pedro Florentino quien le reclama esa propiedad.



Sin embargo, ese desalojo también provocó incertidumbre laboral de las 15 personas que laboraban en esta sucursal, ubicada en la calle Aquiles Serdán número 200 con avenida Benito Juárez del Centro de Papantla, catalogada también como la Ciudad que Perfuma al Mundo.



Pero alegó que existe un acuerdo entre Orlando Pedro Florentino y Jesús Cienfuegos Ortiz en relación a una hipoteca que tenía sobre ese inmueble. El documento está notariado, e incluso, Jesús Cuauhtémoc aseguró que los demandantes se comprometieron, en 1968, a escriturar esa propiedad en caso de no pagar la deuda que tenía con su familia.



"Y ahora nos sorprenden con este desalojo, pero vamos a luchar por recuperar esta propiedad que nos pertenece...estaremos trabajando con la frente en alto, y a todos los que nos han comprado, vamos a cumplirle con la entrega de sus materiales", expuso.