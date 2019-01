El alcalde Sergio Guzmán Ricardez realizó un recorrido por la colonia Lázaro Cárdenas (El Repasto), en donde señaló que ya se tienen cubiertas varias colonias en el programa operativo de cambio de luminarias, las cuales se pondrán en toda la ciudad y los ejidos, señalando que se ha detectado que en algunas calles, estas lámparas han sido robadas.





El munícipe indicó que desde el año pasado se comenzaron a poner miles de lámparas desde el centro de la ciudad, el programa consistía en cambiar y reponer las luces en las principales avenidas Madero, Insurgentes, Transistmica, Obrera entre otras, pero este jueves señalo que ya se tienen reportes que se han llevado algunas luminarias.

Aunque no específico en que tramos o colonias, el funcionario pidió a los hidrómilos no robarse las lámparas, "les pedimos que no se las lleven, nos estamos robando a nosotros mismos", dijo en un fragmento de la entrevista, este jueves en El Repasto, esta colonia popular que por años adolecía de luminarias en buen estado.

Aseguro que de lunes a viernes se mantiene el cambio de luces de LED en toda la ciudad sobre todo en colonias, y el sábado y domingo la empresa se va a cambiar las luces o a reponer a los ejidos, por lo que el cambio de luminarias sigue en la ciudad, a pesar de que algunos desadaptados las roban.