El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, señaló que los trabajos que se realizan con el kiosco de la alameda son únicamente de mantenimiento y no de remodelación como consideró el INAH, por lo cual suspendió la obra.





“Habíamos solicitado un permiso para mantenimiento y el INAH está considerando que no es mantenimiento, es remodelación. La verdad es que es un kiosco que no va a perder la forma, no va a perder nada de la ubicación. Yo creo que ahí hay una pequeña confusión”, expuso.

Destacó que el kiosco se construyó en 1985 por lo que no es antiguo, pues el original se encontraba en otra ubicación y hay fotografías que así lo comprueban.

Indicó que el ayuntamiento sólo trata de mejorar las condiciones de la alameda y que la gente cuente con un lugar más agradable.

Comentó que al momento los trabajos siguen detenidos hasta que se pueda obtener el permiso correspondiente.

Respecto a los señalamientos que se han hecho sobre las iglesias, indicó que esos trabajos de pintura corresponden a la administración anterior.

Comentó que San Antonio y San Juan de Dios sí están pintadas del mismo tono pero las otras no.

Agregó que con el nombramiento del nuevo delegado del INAH en el estado se establecerá contacto con él para invitarlo a que haga un recorrido por la ciudad.