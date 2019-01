La diputada local del Partido Acción Nacional, María Josefina Gamboa Torales, acusó que en el Congreso local son comunes los malos tratos hacia los ciudadanos y que a través de los guardias de seguridad se impide el paso a toda persona ajena a Morena.





Señaló que con el video difundido donde se confronta con un elemento que cuidaba la entrada a la audiencia de Jorge Winckler Ortiz se busca manejar la percepción y afectar su imagen.

“El tema de los guardias del Congreso no es un asunto nuevo. Contrataron a patanes que se sienten no se que cosa. Los tipos son malandros, no metieron cualquier cosa. Se comportan mal, hasta que tenemos que pedirles permiso para ir al baño”.

Acusó que los legisladores de Morena controlan quien sube y cuando a la tribuna, les quitan el micrófono a los de oposición, restringen el acceso e incurren en una serie de irregularidades.

“Ya se acostumbraron a que en cada sesión llenan la sala de gente afín a ellos. Es su modo de hacer las cosas y como esta vez quería entrar gente ajena no les permitían el acceso. Cualquier persona que vaya cuando vean como los tratan van a cambiar su percepción de lo que ellos están haciendo”.

Sostuvo que su confrontación con el guardia de seguridad fue porque impidió la entrada a las 9:40 de la mañana de quienes asistirían a la audiencia, recordando que estaba programada para las 10 de la mañana.

“Lo hacen para cambiar la percepción. Interpusimos la denuncia porque debe respetarse el estado de derecho. Si no les salió el numerito es culpa de ellos. El guardia se fue a hacer un examen de ridículo”.

Cabe mencionar que la diputada Marijose Gamboa ha interpuesto 18 denuncias, algunas para que le permitan tener acceso a expedientes, otras para ser parte de las comisiones que dictaminan, entre otras.