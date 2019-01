El Secretario de gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos, al reconocer que en Veracruz, la violencia es “tremenda”, afirmó que lo que no hay y es letra muerta, es la Procuración de justicia.





Entrevistado por medios locales al momento en que salía de una reunión de planeación de la próxima visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Acayucan, el encargado de la política interna del Estado afirmó que es lamentable la situación que Veracruz enfrenta en cuando a los feminicidios, pero que ya se trabaja en coordinación con los alcaldes e instancias de gobierno para enfrentar ese flagelo.

Dijo que hace unos días, junto con el gobernador se sostuvo una reunión con un alto comisionado de derechos humanos de las Organización de Nacionales Unidas (ONU), con el Secretario de gobernación, Alejandro Encinas y 190 de 212 alcaldes para trabajar de manera “Transversal” y buscar que haya cero tolerancia.

“Cero tolerancia a la discriminación, sobre todo a la promoción de la violencia, no solo contra las mujeres, si no contra nadie, ni contra niños, contra nadie” expresó.

Afirmando que estuvo en Agua Dulce y que venía de allá; en Acayucan, afirmó, se reunió con personal de la ayudantía de la Presidencia de la República para la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador, el cual se registrará a las 10:30 horas y no a las 9 como se ha venido dando a conocer en las invitaciones.

Al ser cuestionado sobre la violencia que impera en el Estado, expuso que “Si, es tremenda la violencia, pero no solamente en lo que se refiere a la que se da comunmente, si no en el lenguaje que se utiliza, lo que en Veracruz no hay, y es letra muerta, es la procuración de justicia” afirmó.

Dijo que se busca también que en los medios informativos se ayude a la pacificación.

Escoltado por varias unidades de la Secretaría de seguridad pública del Estado, el Secretario de gobierno llegó a Acayucan en la tarde de ayer a las instalaciones de la coordinación regional de la Secretaria de bienestar. Ahí se negó a hablar con los medios, del relleno sanitario y cuál será el plan para remediarlo. Invitó a los medios a estar en Minatitlán el primero de febrero, donde se dará a conocer todos los detalles de lo que ocurrirá con el enorme basurero llamado Las Matas.