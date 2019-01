Jeffry Jesús Escobar, de 21 años, y de origen hondureño sin importar el riesgo que implica viajar con su pequeño hijo de 3 años con quien pretende llegar a los Estado Unidos, lo lleva consigo con el principal motivo de no ser deportado en caso de que los capture migración.





“Andar con él es un poquito complicado, pues uno sólo manos mal, pero ya no lo dejé porque me dijeron que cayéndonos migración teníamos una posibilidad de que no nos deportaran por eso decido traerlo conmigo”, declaró.

SE VAN POR DELINCUENCIA

El joven migrante quien viaja acompañado de otro hermano, el cual también trae consigo a su hijo de 5 años, declaró que decidió salir de Jutiapa que es una municipalidad en el departamento de Atlántida, fue debido a la delincuencia que hay, ya que los asaltos y los robos están imparables.

“Allá aparte no hay trabajo la empire está en cien y hasta las 14:00 o 15:00 horas; no hay tantos asesinatos esos son muy de vez en cuando, pero los asaltos y robos en las viviendas están imparables, incluso uno no puede salir hablando por teléfono porque ya cuando vienes haber ya te están atacando”, comentó.









Manifestó que aparte de su pequeño Jefry David, quien anda con él, en su natal país dejo a su esposa con otro pequeño, pero lo hizo con la firme convicción de buscar una mejor vida para su familia, sin importar los riesgos que esto implique.

“Hasta ahorita en nuestro trayecto nos hemos encontrado situaciones peligrosas, pese a que nos dijeron que en la parte de la sierra andaban unos maras de la MS, y pues decidimos agarrar el tren, aunque salimos con casi nada más que lo indispensable”, refirió.

Jesús Escobar, fue entrevistado horas antes de partir en busca del sueño americano con su pequeño, y donde habitaba con 12 migrantes más en ‘La Casa del Migrante’, donde manifestó llegó el lunes y fue atendido favorablemente.

Cabe señalar que los viajeros que albergaban el miércoles por la mañana en la vivienda provisional, forman parte de los casi 400 que cruzaron por este inmueble tan sólo esta semana que está por concluir, registrándose en lo que va del año bastante afluencia de flujo migratorio.