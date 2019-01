Jair Benjamín Robles Barajas





Director General de Imagen del Golfo

En términos de las atribuciones que me confiere la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, y en relación a la publicación realizada en su medio de comunicación firmada por Jesús Ruíz bajo el encabezado “Acusan a Maryjose de ingresar alcoholizada al Congreso local”, solicito sea publicada íntegramente la presente en los mismos espacios de su portal informativo y redes sociales en que fue difundida la nota mencionada.

El incidente mostrado en un video grabado por el personal del Congreso del Estado, inició por la cerrazón del personal de seguridad que en lugar de cumplir con su función de salvaguarda de la integridad física de los servidores públicos y visitantes del Congreso como lo señala el artículo 31 del reglamento de los servicios administrativos del Congreso del Estado, negó el acceso a la comparecencia del Fiscal General, que es de naturaleza pública.

Es constante el acoso que mantienen los elementos de seguridad pública contra los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, ya que el acceso a todas las comparecencias públicas se realiza una hora antes de las mismas.

Desafortunadamente el video en posesión del medio de comunicación que dirige, muestra de manera sesgada los hechos ocurridos; no aparece la forma en que el personal empujó y lesionó a uno de mis asesores jurídicos, tampoco muestra la forma prepotente y las faltas de respeto que el personal de seguridad realiza en mi contra y en la de los fiscales regionales que solicitaban la entrada al recinto.

Lamento que el ejercicio periodístico se haya denigrado hasta realizar señalamientos sin fundamento en mi contra, carentes de la veracidad e imparcialidad que deberían predominar en un medio de comunicación.

Me alarma que se me acuse de una agresión que no cometí, ya que días atrás se me acusó de “morder” a una persona, que se hizo valer del servicio médico de la legislatura para que ilegalmente constataran una lesión que no existió y de la cual no hay video alguno donde se demuestre, ya que en ese momento había más de 50 periodistas dando fe de lo que ahí sucedía.

Esa primer difamación, articulada en complicidad con elementos y personal que labora para esta legislatura, se suma a la del día de hoy; demostrando que de manera sistemática y oficial existe una persecución ante mi representación como diputada de oposición.

Aunado a esto, el personal que se acredita como Jefe de Seguridad viene armado, sin saber de qué dependencia procede o si es que está acreditado por alguna institución, actuando de manera prepotente y sin atribuciones.

Motivo por el cual he solicitado de manera oficial al Presidente del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro que debe de velar por la salvaguarda de todas y cada uno de los 49 diputados que junto con él, integramos esta LXV legislatura

No quisiera pensar que se trate de un frente para dañar mi imagen pública por representar una oposición firme ante las irregularidades que comete el partido en el poder y con mayoría en el Congreso local.

Reitero mi compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, defenderé permanentemente que los procedimientos al interior del Congreso se realicen conforme a derecho, y continuaré defendiendo la libertad de expresión real, la que no se vende.

Atte.

Dip. Maryjose Gamboa Torales