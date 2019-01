Personal de seguridad del Congreso del Estado señaló a la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, de llegar alcoholizada.





Esto previo a la comparecencia del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, para dar su informe de resultados como titular de un organismo autónomo.

Minutos después de las 9 de la mañana la legisladora protagonizó un zafarrancho en el Palacio Legislativo en la puerta de acceso al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada.

Esto debido a que al ingresar exigió a los elementos de seguridad que dejaran pasar a fiscales regionales que estaban esperando.

Sin embargo, el personal de seguridad dijo que el acceso para personas ajenas al Congreso sería a las 10 de la mañana y negaron la entrada al personal de la Fiscalía General.

La diputada comenzó a gritar invitando a los trabajadores a seguir avanzando con el argumento de que ella no podía ser tocada.

El personal de seguridad siguió impidiendo la entrada a los fiscales regionales, mientras Gerardo Ramos, asesor de Gamboa Torales, cayó al suelo.

“¿Con quién levantamos la denuncia? Cuestionó la legisladora, añadiendo que “le importaba un demonio” si su asesor se dejó caer, ya que a ella la acusaron de morder a un abogado durante una audiencia de pruebas y alegatos como parte de los procesos de juicio político en contra de Jorge Winckler realizada días atrás.

Después la diputada continuó exigiendo el ingreso de personas ajenas al Congreso, mientras ingresó al auditorio el diputado del PAN, Ricardo Arturo Serna Barajas.

-“Yo puedo entrar y salir cada vez que se me dé la gana”, argumentó la legisladora.

-“Hay procedimientos; la audiencia comienza a las diez”, replicó un elemento de seguridad, pidiendo a Gamboa Torales tranquilizarse pues solo estaba permitiendo la entrada a gente del staff.

“No, no me voy a tranquilizar, usted qué carajo para decirme a mí tranquila. Yo soy diputada, trabaja para nosotros, entienda. Usted trabaja para nosotros, entienda. No al revés”, espetó la panista.

-¿Viene usted tomada; huele a alcohol?, cuestionó el elemento de seguridad.

-Está usted estúpido, el que huele a alcohol es usted, es estúpido.

-Huele a alcohol, reiteró el guardia.

-¿El señor está estúpido? Preguntó la legisladora a su homólogo Serna Barajas.

-No, soy estoy estúpido, huele, insistió el elemento.

-A mí no me habla así, no es cierto.

-No le hablo, le estoy diciendo por favor, hay que tranquilizarnos. Tenemos una persona lesionada, justificó en relación a la caída de Gerardo Ramos.

-Que ustedes lesionaron (…); está drogado, tiene las pupilas dilatadas, acusó la diputada.

-Para nada, usted huele a alcohol, reiteró el guardia.

-Y usted tiene las pupilas dilatadas, también huele, se enfrascó la legisladora.

-Vamos con un médico, propuso el guardia de seguridad, afirmando que los fiscales podrían entrar después, a lo que Gamboa Torales le exigió que “se quitara de su vista” tildándolo de “idiota”.

Finalmente se acordó el acceso de las personas “en orden” antes de las 10 de la mañana al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, tal y como lo pedía el personal de seguridad.