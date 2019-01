En el gigantesco ecosistema que representa la Web, cada vez es más difícil promocionar su empresa. La competencia es tal que a menudo lleva meses ver caer los primeros pedidos.





Esta es la razón por la que cada vez son más las empresas que utilizan las agencias de marketing y publicidad. Gracias a su experiencia y capacidad de comunicación, ofrecen una estrategia que les permite captar clientes más rápidamente. Sin embargo, elegir la agencia adecuada no siempre es fácil. El primero que aparece en Google no es necesariamente el mejor. Encontrar la gema rara, la que será capaz de comunicarse en el tono de su elección debe ser la prioridad. Aquí hay algunos consejos para ayudarle a encontrar su camino, ofrecidos por el Consultor SEO Ramón Fernadez

Haga un inventario de su situación

Para encontrar la agencia más adecuada a sus necesidades, primero debe definirlas. ¿La colaboración será a largo plazo, o más bien a lo largo de un período bien definido? ¿Necesita asesoramiento concreto o implementación? Al establecer una especificación de sus necesidades, evitará elegir un proveedor de servicios que no satisfaga sus expectativas.

La creación de agencias, un paso clave









Se trata de un trabajo esencial para el que habrá que dedicar tiempo. Tendrá que sumergirse en el estilo de las agencias a las que se dirigirá.

Las estructuras más grandes no siempre son las mejores, pronto te darás cuenta. Es mejor elegir una pequeña agencia, que tendrá más tiempo para dedicar a su proyecto, que una entidad más solicitada que sólo puede dedicarle unas pocas horas.

Si no dispone de tiempo suficiente, debe saber que existen plataformas en línea que conectan a las empresas con las agencias de comunicación. La operación es la misma que para un sitio de citas. Además de ahorrar valiosas horas de investigación, se beneficiará de la experiencia de la plataforma, que le pondrá en contacto con las agencias adecuadas.

Consejos para no ser engañado

Hablemos de las prácticas comerciales que implementan algunas agencias web, entre ellas: la venta de sitios web en "una sola toma". Mucha gente teme esta oferta, que se presenta en forma de suscripción. Pero no se preocupe, le daremos algunos consejos de inmediato para saber cuándo y bajo qué condiciones la propuesta de una agencia web es confiable.

La oferta de una agencia web:

Una oferta propuesta por una agencia web no es una estafa cuando, a la vista del contrato, se observa que el proveedor de servicios no utiliza sistemáticamente plantillas. Algunas reflexiones sobre el web marketing también pueden reflejar su "seriedad". Y para tener plena confianza en el proveedor de servicios, consulte sus promociones. Tenga cuidado con los precios bajos y las promesas de descuentos sin precedentes. Su compromiso no debe exceder los 24 meses. Si es necesario, huele a fraude, así como a falta de seguimiento de los servicios. Una empresa que ofrece pocos servicios no contribuye a la rentabilidad de su proyecto.

Muchas agencias web dan prioridad al one-shot debido a este método, logran que se firme un contrato en menos de nada. Consiste en hacer una oferta directamente sin dar tiempo al interesado a centrarse en las cláusulas o condiciones de venta. En el campo web, muchos proveedores lo utilizan. Sin embargo, en lugar de señalar con el dedo a las agencias que sugieren un formulario de pedido para que lo firmen de inmediato, usted puede saber si se trata de una estafa haciendo las preguntas correctas.

Primera pregunta a hacer a la agencia web

Al silenciar sus prejuicios, pida una presentación corporativa de su agencia web, a partir de la fecha de su creación. Si se ha registrado recientemente, no tendrá que confiar en él de inmediato. Sin embargo, si la caja existe desde hace mucho tiempo, puede confiar en sus propuestas. Aunque la sostenibilidad no sea una garantía de calidad, sigue siendo importante, porque es imposible construirla en torno al engaño y la mentira.

Después, puede preguntar al representante de la agencia qué "pequeños extras" ofrece. Como necesariamente se le ha pedido más de una vez que cree un sitio web, tendrá que averiguar en qué se diferencia la oferta de los demás. Es mejor desconfiar de discursos como "podemos hacerlo todo", ¡porque probablemente nunca sea el caso! En vez de eso, concéntrese en las habilidades reales que se destacan. Si estos corresponden a sus necesidades, usted es libre de comprometerse o no, pero nunca se siente obligado a hacer negocios.

Habilidades reales

En cuanto a los oradores, asegúrese de que sean las personas clave en su proyecto web. La agencia está torcida en el caso de que su personal esté formado sólo por "pequeños genios de la informática" u "hombres máquina" que dedican su tiempo a la duplicación de plantillas. En su lugar, favorezca a los proveedores que ofrecen los servicios de un web marketer, un ergonomista, un editor web, un gestor de tráfico, un diseñador gráfico.... siguiendo la respuesta de su interlocutor sobre las habilidades disponibles, asegúrese de que puede llegar a cada miembro del equipo, desde el jefe de proyecto hasta el desarrollador.

Si necesita los servicios de una agencia de posicionamiento web, SEO, o diseño web OMB GESTION líder de trabajos relacionados con el marketing online en España.