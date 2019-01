Las reglas de operación para acceder a los apoyos de la Secretaría del Bienestar excluyen a 260 habitantes de la localidad de Tepetlampa, ubicada en el municipio de Texhuacán, uno de los más pobres de Veracruz.





En dicho municipio el 85 por ciento de sus habitantes padecen pobreza, según datos oficiales, pero no pueden acceder a los apoyos que proyectan entregar el nuevo gobierno estatal y federal.

Esto debido a que este lugar no se encuentra incluido dentro del catálogo de claves de áreas geoestadísticas estatales del INEGI.

Acompañado de otros pobladores Victorino Xalamihua Xochiquiquisqui, subagente de Tepetlampa, acudió al Congreso del Estado para pedir el apoyo de comisión de Límites Territoriales Intermunicipales para generar el documento.

Dicha comisión está integrada por los diputados Rodrigo García Escalante (PAN), quien funge como presidente; León David Jiménez Reyes (MORENA) quien es secretario y Jessica Ramírez Cisneros (MORENA), quien es vocal.

“Pedimos que nos den la clave para que lleguen recursos y apoyos (…); ahorita no llega nadie porque (legalmente) no existe”, alertó.

Xalamihua Xochiquiquisqui aseveró que ya tienen respuesta de la Secretaría del Bienestar para que los 260 habitantes de la localidad puedan recibir apoyos sociales, pero tienen que formar parte del catálogo del INEGI.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dicho municipio tiene un alto índice de rezago y el 53.5 por ciento padece pobreza extrema.

El subagente dijo que buscan los apoyos de PROSPERA, así como el programa Sembrando Vida, pero no los han llegado a censar.

“Tenemos cafetales, sembramos milpa, frijol, tomate, chile; pero no tenemos apoyo porque no tenemos la clave (…); nada más llegan a la comunidad de Atzingo porque está registrado pero Tepetlampa no porque no existe”.