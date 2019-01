Durante la comparecencia de este lunes la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) fue evidenciada por entregar apoyos médicos a algunos reporteros y a otros negárselos.





La legisladora del PAN y presidenta de la comisión del ramo, María Josefina Gamboa Torales, cuestionó bajo qué consideraciones se entregan apoyos económicos o médicos por parte del organismo.

Esto a partir de “la indolencia” con la que actuó la CEAPP en el caso del reportero José Manuel Carballo, a quien se le negó apoyo para la realización de su operación médica y quien falleció en el puerto de Veracruz luego de una supuesta cirugía mal practicada.

La diputada cuestionó a la presidenta de la CEAPP, Ana Laura Pérez Mendoza, por qué a algunos reporteros se les brinda apoyo médico, pues a Carballo se lo negaron y en otro caso, relacionado con el pago de una cirugía para remover el apéndice, la CEAPP sí destinó recursos.

Pérez Mendoza aseguró que si no apoyaron con los gastos médicos del periodista José Manuel Carballo fue porque “no es su competencia”.

Cabe destacar que el periodista murió tras una operación de amputación del pie en la Cruz Roja, lo que generó críticas por parte de reporteros de la entidad y amigos de Carballo quienes aseguraron que existió negligencia.

La funcionaria indicó que la seguridad social es competencia de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) y que la CEAPP no puede apoyar en ello.

“No está dentro de nuestras facultades intervenir en el tema de seguridad social para lo cual hay autoridades competentes como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lamento mucho lo que pasó con Manuel Carballo, era una persona formidable, pero no somos la instancia que tenía que velar por sus derechos laborales”.

No obstante, detalló que el 11 de diciembre de 2018 el fallecido comunicador solicitó para atención médica y se le integró un expediente, otorgándole un apoyo para la compra de medicamento.

“Le hicimos el ofrecimiento de canalizarlo a los servicios del Gobierno del estado, pero él ya estaba en la Cruz Roja por ser operado y hubo reclamo por parte de la persona para la que trabajaba y tuvimos conocimiento demasiado tarde”.

Pérez Mendoza dijo que tras el fallecimiento canalizaron a la familia a los servicios del DIF estatal para que “tuviera una recuperación al menos en gastos funerarios”.

Gamboa Torales también cuestionó sobre los denuncias públicas sobre maltrato a reporteros e incluso actos de misoginia por parte del secretario ejecutivo, Jorge Morales.

Sobre esto, consideró que no ha habido señalamientos específicos, y acusó a los medios de comunicación de hacer “notas falsas” sobre declaraciones que no ha hecho en torno a que Gamboa Torales “frenó” la propuesta para la mejora de condiciones laborales de los periodistas.

“Creo en la crítica, lamentablemente no mencionan casos específicos para poder actuar y eso difícil dar respuesta al respecto. Ha habido algunas notas que se han difundido vía correo que han sido falsas. Ni de mi parte he declarado algunas cosas, creo que ciertamente tampoco y en ese caso no abundaría al respecto”.

Sobre el tema de capacitación a los periodistas, dijo que la CEAPP ha capacitado a más de 50 y que en muchos de los casos son “repartidores” que las empresas convierten en reporteros.

“Lo que hemos reiterado es que nos interesa la profesionalización (...) De repente las mismas empresas hacen a los repartidores, periodistas y no tienen la capacidad para hacer coberturas, especialmente policías”.

Comparecencia

En su informe la titular de la CEAPP dijo que a la fecha permanecen impunes el 90 por ciento de los expedientes de asesinatos y desapariciones de periodistas, reconoció la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza.

La funcionaria comentó que dan seguimiento a 12 homicidios y 3 desaparecidos ocurridos de 2011 a la fecha, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República, antes PGR, se han resistido a dar acceso a los expedientes.

Refirió que se abrieron 122 expedientes de procedimientos de atención, preventivos y de protección y se dictaron 293 medidas.

Cabe señalar que diputados de las fracciones mixtas PRI-PVEM; “Del lado correcto de la historia”; así como de la fracción PRD-MC, no asistieron a la comparecencia de los encargados de la CEAPP.

En su mensaje, Pérez Mendoza sostuvo que el año pasado se brindaron apoyos económicos para familiares a periodistas desaparecidos.

También se brindaron 128 asesorías jurídicas y acompañamientos.

De estas, 82 fueron en materia penal, 25 laboral, 11 administrativa, 3 civil, 1 amparo constitucional, uno en derecho de réplica, uno más en materia electoral y uno más de derecho a la información.

Señaló que en 2018 se presentaron 50 denuncias, 23 en fiscalías regionales y 21 en Fiscalía Especializada, seis más en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y que constituyen casos de amenazas, robo, lesiones, abuso, desaparición, privación de la libertad y engaño telefónico.

Dijo que de esa cifra, 45 están en trámite, en una se decretó el no ejercicio de la acción penal, en una más se aprobó el ejercicio de la acción pena y en tres hubo un acuerdo reparatorio.

Agregó que actualmente, la Comisión asiste a familiares en la revisión o trámites relacionados con los expedientes de los periodistas Moisés Sánchez Cerezo, Cándidos Ríos Vázquez, Pedro Tamayo Rosas, Gregorio Jiménez de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Manuel Torres González, Anabel Flores Salazar, Ricardo Monlui Cabrera, Miguel Estrada Morales, Raúl Alfonso Rivera, Leobardo Vázquez Atzin, Gabriel Fonseca Hernández, Evaristo Ortega Zárate y Víctor Manuel Báez Chino.

Añadió que en 2018 se integraron un total de 46 expedientes de carácter preventivo, dentro de los cuales se dictaron 133 medidas; además 22 medidas que corresponden a 9 expedientes iniciados en años anteriores y que se encuentran aún en estatus de activos.

La CEAPP abrió 7 expedientes de protección, de los cuales cinco son de índole ordinario y dos extraordinarios, cuya finalidad es otorgar medidas idóneas de protección que coadyuven a garantizar la integridad de los periodistas por una posible materialización de agresión, o en algunos casos, por la implementación posterior a la consumación de agresiones, tanto al periodista como a su núcleo familiar.

Paralelo a esto, desde el año 2017, se emprendieron las acciones legales, por la vía del derecho a la información, para acceder a las investigaciones de más de una decena de periodistas.

A la fecha, se tiene interpuesto un recurso de amparo en revisión ante el Poder Judicial Federal por la negativa reiterada para ello.

Pérez Mendoza agregó que recibieron 56 solicitudes de apoyo social, de las cuales 12 fueron sobreseídas y de las 44 autorizadas, 20 fueron de apoyo profesionalización, ocho para la reparación o adquisición de herramientas de trabajo, 12 para actos que afectan integridad como salud, dos por gastos funerarios y dos por traslados.

Durante su mensaje, Ana Laura se refirió a las críticas al trabajo de la CEAPP y señaló que en muchos casos se deben a intereses políticos o intereses de protagonismos.