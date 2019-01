La oficina del registro civil de este municipio dejó sin servicio a la población, luego de que su titular, Jorge Arturo Reyes Rodríguez, no se presentara a trabajar y lo que es peor, no dejó las llaves para poder abrir las instalaciones ubicadas en la parte interior del Palacio Municipal.





Jorge Arturo Reyes Rodríguez, a quien el gobierno municipal no le permitió el acceso hacia sus oficinas el viernes pasado, este lunes decidió no presentarse y ante esta situación, las oficinas no pudieron abrir toda vez que solo él tiene las llaves para la apertura de las mismas.

Los empleados de la oficina tuvieron que irse a la oficina de la Secretaría municipal donde estuvieron solamente sentados en espera de que llegara el funcionario recién nombrado, el pasado 23 de enero como titular de ese organismo estatal.

El gobierno municipal ha informado que no permitirá el acceso del oficial del registro civil hasta que el gobierno del Estado establezca el convenio correspondiente para la ocupación de las oficinas para la labor de la dependencia estatal.