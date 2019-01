Entre 80 centavos y un peso encareció el pan de dulce derivado del ajuste inflacionario y del incremento en insumos.





Bichir Nahúm Lajud, consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), reconoció que se mantiene a la alza el precio de productos de la canasta básica, sin embargo el pan de agua se mantiene igual.

Insistió en que las panaderías tuvieron que trasladar los aumentos al consumidor final, en Veracruz y Boca del Río el aumento fue de 80 centavos a un peso por pieza.

Explicó que si la harina no modifica su precio el pan se ofrecerá igual de lo contrario habrá nueva adecuación.

“Cada vez que suba la harina, habrá que ajustar el precio, no es cosa de nosotros, aparentemente no va a subir de aquí al mes de abril, no sabemos después, ya que dependerá de las reservas de producción del mundo, si hubo huracanes, entre otros factores”.

A pesar del encarecimiento el pan se vende más que en otras temporadas pues favorecen las bajas temperaturas derivadas de los frentes fríos.

Incluso las panaderías estiman que el consumo subió 20 por ciento y se mantendrá hasta finales del siguiente mes.

“A pesar del incremento que hemos tenido en el pan de dulce no se han visto afectadas las ventas, porque sigue siendo un producto barato dentro de la canasta básica”.

Insistió en que las panaderías atraviesan por la mejor temporada en ventas.