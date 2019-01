El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, dio a conocer los primeros avances en la investigación del asesinato del periodista, Rafael Murúa Manríquez.





En conferencia de prensa, desde la ciudad de Santa Rosalía, el procurador informó sobre la captura de Héctor “N”, alias “El Moreno”, de 34 años de edad, originario de Veracruz, por su relación directa con el asesinato del periodista.

El procurador aseguró que las investigaciones identifican a “El Moreno” como el “jefe de plaza” de narcomenudeo en Santa Rosalía.

El imputado quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Santa Rosalía, en dónde se definirá su situación legal y jurídica.

El Procurador, dijo que aunque no se descarta el móvil por su labor periodística, pues la investigación más fuerte apunta a una riña que tendría con un integrante del crimen organizado en Santa Rosalía, posterior a un accidente de tránsito con un presunto líder de plaza.

El procurador, Daniel de la Rosa Anaya comentó que Murúa, habría tenido un desencuentro con el integrante del crimen organizado, luego de que tuviera un accidente automovilístico con él y se desatara una riña que terminó en golpes, según lo dado a conocer por el titular de la PGJE de BCS.

“En este momento se ha establecido dentro de la indagatoria que hay un móvil de carácter personal que se dio con base en un incidente con un miembro del grupo delictivo, hubo un accidente de tránsito con esa persona y hubo algunos golpes que le propinó esa persona con la víctima […] fue personal, no creemos que por la actividad periodística de la víctima, pero no se descarta, no se descarta ninguna línea. El móvil principal es de un entorno que se dio con una persona en particular”, comentó.

Sin embargo, el Procurador de BCS mencionó que aún existe un móvil bajo investigación, que contempla que Murúa Manríquez haya sido asesinado por su labor periodística; no obstante, dijo, la investigación más fuerte hasta el momento es el incidente.

El sujeto asegurado, responde al nombre de Héctor “N” alias “El Moreno” y fue identificado por fuerzas de inteligencia de Santa Rosalía, como el líder de la plaza de narcomenudeo de ese sitio, según lo dado a conocer por la PGJE.

Del mismo modo, informó que el pasado sábado 19 de enero, “El Moreno”, acompañado de otras personas, privaron de su libertad a Murúa Manríquez; al respecto señaló que se tienen plenamente identificadas a las personas relacionadas con el asesinato, así como la manera en que se desarrollaron los hechos, pero aún se están llevando a cabo procesos judiciales para detener a los demás implicados, quienes también estarían relacionados con el narcomenudeo”.

Murúa Manriquez fue reportado como desaparecido el pasado sábado 19 de enero, sin embargo, la tarde del domingo 20 fue localizado sin vida a un costado del tramo carretero Santa Rosalía- San Ignacio.

CON INFORMACIÓN TOMADA DE:

http://www.bcsnoticias.mx/homicidio-de-periodista-en-mulege-fue-por-conflicto-personal-con-alguien-del-narco-pgje/